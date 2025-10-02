صادقی: ۲۰۰۰ تن سیب زمینی روانه بازار مازندران می شود

علی صادقی در گفتگو خبرنگار مهر از برداشت و عرضه گسترده سیب‌زمینی در استان خبر داد و افزود: لرداشت سیب‌زمینی از سطح ۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان نور آغاز شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیش از ۲ هزار تن از این محصول وارد بازار مصرف مازندران خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: سیب‌زمینی از محصولات مهم زراعی این شهرستان به شمار می‌رود و امسال سطح زیر کشت آن در نور به ۸۰ هکتار رسیده است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز مناطق بالادست و میان‌بند، ارقام «پشندی» و «استانبولی» در مزارع این شهرستان کشت می‌شود که از کیفیت مطلوبی برخوردارند.

صادقی با اشاره به زمان برداشت این محصول گفت: عملیات برداشت سیب‌زمینی از اوایل مهر آغاز شده و تا اواسط آبان ادامه خواهد داشت. در این مدت، بیش از ۲۰۰ بهره‌بردار در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲ هزار تن سیب‌زمینی از اراضی زراعی شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شود که می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم قیمت و تأمین نیاز بازار استان ایفا کند.

وی همچنین به جایگاه جهانی این محصول اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سیب‌زمینی شیرین ششمین محصول غذایی مهم جهان شناخته می‌شود و از نظر ارزش تغذیه‌ای، سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی است.