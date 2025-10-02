برگزاری ۳۶۰ برنامه فرهنگی و هنری طی هفته ملی کودک در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح برنامه‌های هفته ملی کودک، اظهار داشت: از پانزدهم تا بیست و یکم مهرماه به عنوان هفته ملی کودک نامگذاری شده است و این مناسبت فرصتی ارزشمند برای بازتعریف جایگاه کودکان در جامعه محسوب می‌شود. در حقیقت، این هفته محوری‌ترین زمان در سال است تا اهمیت دوران کودکی و لزوم توجه به حقوق و نیازهای کودکان به درستی به تصویر کشیده شود.

وی با تأکید بر این‌که کودک باید در مرکز توجه جامعه قرار گیرد، افزود: جامعه‌ای که به کودکان اهمیت بدهد، آینده‌ای روشن‌تر خواهد داشت. به همین دلیل باید همه دستگاه‌های متولی، خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی برای حساس‌سازی افکار عمومی نسبت به کودکان هم‌افزایی داشته باشند.

۳۶۰ برنامه در سراسر استان

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با اشاره به تجربه سال گذشته بیان کرد: سال گذشته برنامه‌های موفقی در استان اجرا شد و امسال نیز بیش از ۳۶۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و آموزشی برای کودکان در نظر گرفته شده است.

او تصریح کرد: این برنامه‌ها با رویکردهای مختلف از جمله خانواده‌محوری، مشارکت اجتماعی کودکان، آموزش‌های مهارتی و تقویت خلاقیت برگزار خواهد شد و تلاش شده که طیف گسترده‌ای از کودکان در مناطق مختلف استان از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

خانواده؛ محور اصلی فعالیت‌ها

داوری با اشاره به رویکرد خانواده‌محوری در هفته ملی کودک، گفت: نقش خانواده در تربیت و رشد کودکان غیرقابل انکار است. به همین دلیل برنامه‌های متعددی در این هفته طراحی شده که خانواده‌ها را به‌طور مستقیم درگیر کند. برگزاری نشست‌های آموزشی، کارگاه‌های مشترک والدین و فرزندان و برنامه‌های فرهنگی در محیط‌های محلی بخشی از این اقدامات است.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم تا همه اضلاع مؤثر در حوزه کودک شامل مربیان، معلمان و خانواده‌ها در این هفته دیده شوند و در کنار کودکان نقش‌آفرینی داشته باشند.

حضور «تماشاخانه سیار» در محلات

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در ادامه گفت: یکی از جذاب‌ترین برنامه‌های امسال حضور «تماشاخانه سیار» در محلات و شهرستان‌های استان است. این تماشاخانه با اجرای نمایش‌ها و برنامه‌های متنوع، فضای شاد و آموزشی را برای کودکان و خانواده‌ها فراهم می‌کند.

او با اشاره به برنامه‌های محلی افزود: در هر شهرستان یک برنامه محوری در نظر گرفته شده و تلاش شده است تا با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف، برنامه‌ها متناسب با نیازها طراحی شود.

اجرای گروه‌های نمایشی توسط کودکان

داوری در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مهم برنامه‌های امسال، استفاده از ظرفیت خود کودکان در اجرای برنامه‌های هنری و نمایشی است. گروه‌های مختلف دانش‌آموزی و نوجوانان هنرمند در قالب تئاتر، سرود و موسیقی در شهرهایی چون خرم‌آباد، پلدختر، اشترینان، بروجرد و الیگودرز به اجرا خواهند پرداخت.

او ادامه داد: این مشارکت مستقیم کودکان باعث افزایش اعتماد به نفس، تقویت استعدادها و ایجاد روحیه کار گروهی در میان آنها خواهد شد.

توجه ویژه به مناطق محروم

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با اشاره به عدالت فرهنگی، خاطرنشان کرد: برای نخستین بار برخی از برنامه‌های فرهنگی و هنری در مناطق محروم استان اجرا می‌شود. هدف ما این است که هیچ کودکی در هیچ نقطه‌ای از استان از برنامه‌های هفته ملی کودک محروم نماند.

وی افزود: اجرای نمایش‌ها، برگزاری کارگاه‌های هنری و توزیع محصولات فرهنگی در این مناطق از جمله اقدامات پیش‌بینی شده است.

جشن‌های ملی و عمومی در لرستان

داوری به برخی برنامه‌های شاخص هفته ملی کودک اشاره کرد و گفت: جشن اصلی این هفته با حضور گروه نمایشی محبوب «مل‌مل» در پارک کیو خرم‌آباد برگزار خواهد شد و پخش زنده آن از تلویزیون سراسری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه کودک خواهد بود.

او اضافه کرد: همچنین جشن بادبادک‌ها پس از برپایی کارگاه‌های ساخت بادبادک در استان برگزار می‌شود که از برنامه‌های جذاب و مورد علاقه خانواده‌ها و کودکان خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مختلف گفت: موضوع کودک فقط مسئولیت یک نهاد خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باید در کنار هم باشند تا بتوانیم بهترین خدمات را به نسل آینده ارائه کنیم.

داوری در پایان سخنانش تأکید کرد: تمامی این برنامه‌ها یک هدف اصلی را دنبال می‌کنند و آن نیز تربیت نسلی خلاق، توانمند، مسئولیت‌پذیر و امیدوار به آینده است. کودکان امروز، مدیران فردای این سرزمین خواهند بود و باید از همین حالا بستر لازم برای رشد فکری و فرهنگی آنان فراهم شود.

وی افزود: امیدواریم با هم‌افزایی خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و جامعه، بتوانیم در تحقق این رسالت خطیر گام‌های مؤثرتری برداریم.