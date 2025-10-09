خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روز ملی کودک، فراتر از یک مناسبت تقویمی، فرصتی است برای یادآوری نقش بی‌بدیل کودکان در شکل‌گیری آینده هر جامعه؛ روزی که با خود پیام مسئولیت‌پذیری، همدلی و ضرورت سرمایه‌گذاری بر رشد نسل فردا را به همراه دارد.

این روز نباید تنها به برگزاری چند مراسم نمادین یا چاپ پوستر و نصب بنر محدود شود، بلکه باید به عنوان نقطه آغاز حرکت‌های ماندگار و راهبردی در حوزه آموزش، سلامت و فرهنگ کودک دیده شود.

کودکان، سرمایه‌های انسانی و فرهنگی هر ملت هستند و کیفیت امروز آنان، سیمای فردای کشور را رقم می‌زند. ایجاد محیطی امن، سالم و پرانرژی برای رشد جسمی، ذهنی و عاطفی آنان بر عهده تمام بخش‌های جامعه است؛ از خانواده و مدارس گرفته تا نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.

در این مسیر، توجه به تغذیه سالم، آموزش باکیفیت، فرصت‌های بازی و فعالیت‌های هنری، و همچنین توسعه فضاهای سبز و محیط‌های امن شهری، بخشی از یک وظیفه مشترک محسوب می‌شود.

روز ملی کودک یادآور ضرورت دفاع از حقوق کودکان در برابر خشونت، تبعیض و محرومیت است. اجرای برنامه‌های فرهنگی، دیدار مسئولان با کودکان در مدارس، مهدکودک‌ها و حتی روستاهای کم‌برخوردار، و جلب مشارکت بخش خصوصی برای حمایت از طرح‌های کودک‌محور، می‌تواند این مناسبت را از حالت شعاری خارج کرده و به یک رویداد اثرگذار بدل سازد.

در شهرهایی همچون همدان، که پیشینه فرهنگی و ظرفیت هنری غنی دارند، روز ملی کودک بستری برای معرفی استعدادهای نهفته کودکان و تقویت اعتمادبه‌نفس آنان به شمار می‌رود.

برگزاری جشنواره‌های تئاتر کودک، مسابقات ورزشی ویژه، نمایشگاه‌های نقاشی و کارگاه‌های مهارت‌آموزی، نه تنها نشاط و شادمانی می‌آفریند، بلکه پیوند خانواده‌ها با فرزندان را نیز عمیق‌تر می‌کند.

در نهایت، پاسداشت روز ملی کودک باید با نگاه آینده‌سازانه همراه باشد؛ نگاهی که می‌داند رشد و شکوفایی کودکان، تنها با تعهد، برنامه‌ریزی بلندمدت و مشارکت همه‌جانبه محقق می‌شود. جامعه‌ای که امروز به نیازهای کودک توجه نکند، فردا هزینه‌های سنگین بی‌توجهی را خواهد پرداخت.

خانواده‌ها محور رویدادهای هفته ملی کودک امسال هستند

میلاد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، هفته ملی کودک امسال را فرصتی برای تزریق شور و نشاط به زندگی کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها دانست و اظهار کرد: شعار امسال به‌صورت کشوری انتخاب شده و می‌گوید کودکان؛ حالِ خوشِ زندگی. این شعار با الهام از یاد و خاطره کودکان شهید جنگ تحمیلی معنا یافته و ما تلاش کرده‌ایم برنامه‌ها را با روحیه ایثار و امید بیامیزیم.

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان افزود: برای این هفته در همدان ۳۰۶ برنامه در قالب ۲۰ عنوان فعالیت پیش‌بینی کرده‌ایم. هر روز هفته ملی کودک عنوان ویژه‌ای دارد که در روزشمار رسمی ثبت شده است.

مرادی خاطرنشان کرد: برنامه‌های امسال فقط کودک‌محور نیست و نگاه ویژه‌ای به خانواده‌ها داریم؛ کارگاه‌های مادر و کودک و پدر و کودک به همین منظور طراحی شده است.

وی با اشاره به طرح تازه‌ای برای نقش‌آفرینی اجتماعی کودکان گفت: روز جمعه ۱۸ مهر، در بیست پایگاه نماز جمعه سراسر استان، کودکان و نوجوانان پیش از خطبه‌ها پشت تریبون خواهند رفت و دغدغه‌های خود را با مردم و مسئولان مطرح می‌کنند؛ این همان برنامه‌ای است که ما «تریبون نماز جمعه در دستان جوانه‌های امید» نامیده‌ایم.

مرادی حضور در عرصه رسانه را نیز یکی از اهداف هفته ملی کودک دانست و بیان کرد: کودکان و نوجوانان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز همدان شرکت می‌کنند تا با فضای رسانه آشنا شوند و حس مسئولیت‌پذیری‌شان تقویت شود. همچنین با همکاری صدا و سیما تولید محتوای ویژه این هفته را در دستور کار داریم.

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان به عدالت فرهنگی برای مناطق محروم استان اشاره کرد و گفت: در طرح «یک روز با کانون»، دانش‌آموزان مدارس نزدیک مراکز فرهنگی و هنری دعوت می‌شوند و به شکل رایگان عضو یا عضویت خود را تمدید می‌کنند. طرح «پیک امید» هم با اعزام مربیان سیار به نقاط محروم اجرا می‌شود. جشن نوخوان‌ها برای دانش‌آموزان پایه اول و دوم مدارس هم در برنامه است.

مرادی عنوان کرد: تور همدان‌گردی شامل بازدید از تپه هگمتانه و گنبد علویان با همکاری میراث فرهنگی برگزار می‌شود. مراکز کانون نیز در این ایام به تجهیزات بازی جدید مجهز خواهند شد.

وی درباره فعالیت‌های هنری و فرهنگی ویژه گفت: پویش «صمود» برای حمایت از کودکان غزه، ساخت قایق‌های نمادین و تقدیر از آثار برتر را شامل می‌شود. در آرامگاه بوعلی سینا نیز در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۹ تا ۲۱ مهر، گروه‌های تئاتر، نمایش عروسکی، نقالی و قصه‌گویی برنامه اجرا خواهند کرد.

سرپرست اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان خاطرنشان کرد: جشنواره بزرگ نقاشی با موضوع زمین؛ خانه ما، با همکاری اداره‌کل محیط زیست استان در روز ۱۹ مهر برگزار می‌شود.

مرادی در پایان گفت: در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهر جشن بزرگ روز کودک با حضور گروه‌های هنری کشوری و استانی در نمایشگاه بین‌المللی برپا خواهد شد.

وی افزود: همچنین برای کودکان دارای نیازهای ویژه و کودکان بستری در بیمارستان‌ها جشن‌های جداگانه‌ای داریم تا پیام شادی و امید را به همه گوشه‌وکنار استان برسانیم.

هفته‌ای به رنگ کودکی در آرامگاه بوعلی سینا اجرا می‌شود

محمود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته ملی کودک فرصتی برای ارتقای فرهنگ شهروندی و گسترش نشاط اجتماعی است، اظهار کرد: در این ایام، رویدادهای متنوعی با محوریت کودک و خانواده در سطح شهر برگزار خواهد شد تا پیوند میان نسل‌ها مستحکم‌تر شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به برگزاری جشن‌های محله‌محور افزود: برنامه‌های شاد محله در مناطق مختلف شهر به مناسبت هفته کودک، با هدف ایجاد همبستگی اجتماعی و تقویت ارتباط میان خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

رجبی خاطرنشان کرد: نیروهای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تمام تلاش خود را کرده‌اند تا همدان به‌عنوان شهری دوستدار کودک شناخته شود و جایگاهش در میان شهرهای خلاق تثبیت گردد.

وی افزود: یکی از بخش‌های شاخص برنامه‌ها، برگزاری جشن بزرگ روز جهانی کودک در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه ساعت ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی همدان است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: در این جشن، چهره‌های محبوب برنامه‌های کودک ازجمله خاله شادونه حضور خواهند داشت و فضای شادی آفرین برای کودکان و خانواده‌ها رقم خواهند زد.

وی درباره برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته ملی کودک بیان کرد: از ۱۵ تا ۲۱ مهر، آرامگاه بوعلی سینا میزبان رویداد «هفته‌ای به رنگ کودکی» خواهد بود که گروه‌های هنری در آن به اجرای نمایش، موسیقی و فعالیت‌های خلاقانه می‌پردازند.

رجبی خاطرنشان کرد:همچنین کاروان شادی عروسکی در همین بازه زمانی به مدارس، بوستان‌ها و فضاهای عمومی شهر سر خواهد زد.

به گفته رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، تورهای ویژه همدان‌گردی برای کودکان نیز تدارک دیده شده که در این تورها، بچه‌ها از اماکن تاریخی چون تپه هگمتانه و گنبد علویان بازدید می‌کنند و با میراث فرهنگی شهرشان بیشتر آشنا می‌شوند.

وی برگزاری جشنواره بازی، قصه و نمایش خلاق با عنوان «بچه‌های دیدار» را یکی از برنامه‌های جذاب این هفته دانست و افزود: جشنواره بادبادک‌ها نیز پیش‌بینی شده و انتظار داریم با استقبال پرشور خانواده‌ها همراه باشد.

رجبی به جنبه آموزشی برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: کارگاه‌های ویژه خانواده و فرزندپروری در فرهنگسراهای شهرداری در حال برگزاری است و سلسله‌نشست‌های «نیم قرن با ادبیات کودک» با معرفی آثار استاد محمدرضا یوسفی نیز از رویدادهای مهم این هفته محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ روز ملی کودک هر سال یادآور مسئولیتی است که فراتر از برگزاری جشن و برنامه‌های شاد قرار دارد؛ مسئولیتی مشترک میان خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، آموزشی و کل جامعه. این روز فرصتی است تا یادآور شویم کودکان نه‌تنها آینده‌سازان کشور، بلکه سرمایه‌های امروز هستند؛ سرمایه‌هایی که نیازمند امنیت، آموزش باکیفیت، محیطی سرشار از شادی و فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی‌اند. استمرار این توجه، تضمین‌کننده شهری پویا، جامعه‌ای سالم و نسلی خلاق خواهد بود.