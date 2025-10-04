  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

افزایش شمار قربانیان ریزش ساختمان مدرسه در اندونزی

افزایش شمار قربانیان ریزش ساختمان مدرسه در اندونزی

شمار قربانیان فروریختن ساختمان مدرسه‌ اسلامی اندونزی به ۱۴ نفر افزایش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، به گفته مقامات، تعداد جانباختگان ریزش ساختمان مدرسه‌ای اسلامی در اندونزی به ۱۴ نفر رسید.

مقامات اندونزی می‌گویند که نیروهای امدادی جهت نجات ده‌ها قربانی دیگر که همچنان زیر آوار مدفون هستند، به ماشین‌آلات سنگین متوسل شده‌اند.

بخشی از این مدرسه شبانه‌روزی چندطبقه دوشنبه هفته گذشته همزمان با حضور دانش‌آموزان برای به جای آوردن نماز، به طور ناگهانی فروریخت.

سوهاریانتو، رئیس سازمان ملی مدیریت بحران و تعدیل پیامد بلایای طبیعی اندونزی به خبرنگاران گفت که نیروهای امدادی دیروز ۹ جسد را پیدا کردند که با این حساب تعداد قربانیان به ۱۴ نفر رسید.

وی اضافه کرد که «نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو برای یافتن ۴۹ مفقودی این حادثه هستند.»

به گفته وی امکان افزایش شمار قربانیان وجود دارد. به گفته ساکنان، شدت ریزش ساختمان مدرسه به حدی بود که لرزه‌هایی در محله ایجاد کرد.

اما خانواده‌ مفقودین این سانحه پنجشنبه هفته گذشته پس از پایان بازه طلایی ۷۲ ساعته از این حادثه، با استفاده از ماشین‌آلات سنگین برای جابه‌جایی آوار موافقت کردند.

کد خبر 6610926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها