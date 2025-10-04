افزایش شمار قربانیان ریزش ساختمان مدرسه در اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، به گفته مقامات، تعداد جانباختگان ریزش ساختمان مدرسه‌ای اسلامی در اندونزی به ۱۴ نفر رسید.

مقامات اندونزی می‌گویند که نیروهای امدادی جهت نجات ده‌ها قربانی دیگر که همچنان زیر آوار مدفون هستند، به ماشین‌آلات سنگین متوسل شده‌اند.

بخشی از این مدرسه شبانه‌روزی چندطبقه دوشنبه هفته گذشته همزمان با حضور دانش‌آموزان برای به جای آوردن نماز، به طور ناگهانی فروریخت.

سوهاریانتو، رئیس سازمان ملی مدیریت بحران و تعدیل پیامد بلایای طبیعی اندونزی به خبرنگاران گفت که نیروهای امدادی دیروز ۹ جسد را پیدا کردند که با این حساب تعداد قربانیان به ۱۴ نفر رسید.

وی اضافه کرد که «نیروهای امدادی همچنان در حال جستجو برای یافتن ۴۹ مفقودی این حادثه هستند.»

به گفته وی امکان افزایش شمار قربانیان وجود دارد. به گفته ساکنان، شدت ریزش ساختمان مدرسه به حدی بود که لرزه‌هایی در محله ایجاد کرد.

اما خانواده‌ مفقودین این سانحه پنجشنبه هفته گذشته پس از پایان بازه طلایی ۷۲ ساعته از این حادثه، با استفاده از ماشین‌آلات سنگین برای جابه‌جایی آوار موافقت کردند.