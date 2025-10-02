وزیر اقتصاد: موانع گمرکی باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر پنج شنبه در بازدید از بندر شهید رجایی و نشست با فعالان اقتصادی، بر ضرورت اصلاح ساختاری و هوشمندسازی نظام گمرکی کشور تأکید کرد و از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان گمرک و بنادر در تسریع ترخیص کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی تقدیر کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از بندر شهید رجایی و دیدار با فعالان اقتصادی حوزه دریایی و بندری، بر لزوم تحول جدی در نظام گمرکی کشور تأکید کرد.

مدنی‌زاده با قدردانی از زحمات همکاران گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و فعالان اقتصادی در تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی به ویژه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، این اقدام را خدمات بزرگی برشمرد.

وی تصریح کرد: رسوب بالای کالاها در گمرکات یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی است که هزینه‌های اضافی زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.

وزیر اقتصاد افزود: هدف اصلی ما کاهش این موانع و تسهیل فرآیندها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی است.

مدنی‌زاده بر هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، و تقویت صادرات و تجارت بین‌المللی تأکید کرد و بیان داشت: برای دستیابی به این اهداف باید الگوی گمرک مدرن با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان متخصص، مهندسان و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت کامل اجرا شود.

وی همچنین از بخش خصوصی خواست تا بیش از گذشته نقش‌آفرینی کرده و در کنار دولت به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری کمک کند.

این بازدید و نشست در چارچوب تلاش‌های دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل تجارت خارجی انجام شد.