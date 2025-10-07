به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سهشنبه رضا نیکروش در جریان بازدید جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از بخشهای فنی و اداری حوزه نظارت گمرکات، به بررسی عملکرد کارکنان و روند ارائه خدمات گمرکی به فعالان اقتصادی پرداخت.
وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری استان در شش ماهه نخست سال جاری گفت: کارکنان گمرکات استان نهایت تلاش خود را برای تسهیل تجارت خارجی، کاهش زمان ترخیص کالا و روانسازی فرآیندهای گمرکی به کار گرفتهاند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند بود.
نیکروش با بیان اینکه گمرکات استان نقش اساسی در رونق اقتصادی و تجارت خارجی دارند، افزود: توسعه تجارت خارجی استان بدون رفع موانع و چالشهای موجود ممکن نخواهد بود. شناسایی مشکلات و برنامهریزی دقیق برای رفع آنها، از جمله اولویتهای اصلی مجموعه گمرک کرمانشاه است.
مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه به چالشهای حوزه تجارت استان اشاره کرد و تأکید نمود: نیازمندیهای اساسی برای توسعه تجارت شامل بهبود زیرساختها، هماهنگی بین مرزها، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از فعالان اقتصادی است. با تحقق این موارد، میتوان حجم مبادلات و بهرهوری گمرکات را افزایش داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با همراهی استانداری و همکاری سایر دستگاهها، گمرکات استان قادر خواهند بود نقش مؤثری در رشد تجارت خارجی و ارتقای جایگاه اقتصادی کرمانشاه ایفا کنند و فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر توسعه تجارت قرار گیرند.
