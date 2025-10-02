به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجِرد ظهر پنجشنبه در ادامه برنامههای خود در استان بوشهر ، از پروژههای حوزه مسکن در بوشهر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این پروژهها قرار گرفت.
پروژه ۸۳۲ واحدی مسکن در شهر بوشهر یکی از پروژههای مهم این حوزه در استان بوشهر است که مورد بازدید و بررسی وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی صبح پنجشنبه وارد بوشهر شد و در نخستین برنامه خود در استان بوشهر از پروژه راهآهن شیراز بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.
آغاز عملیات اجرایی برق رسانی به جزیره نگین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر از دیگر برنامههای وزیر راه در صبح پنجشنبه بود.
بازدید از پروژه بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا بوشهر ، نشست با مجمع نمایندگان استان، دیدار با جمعی از بانوان منتخب و نخبه استان و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر از دیگر برنامه های وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به بوشهر است.
