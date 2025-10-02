وزیر راه از یک طرح درمانی در بوشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجِرد ظهر پنجشنبه در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر ، از پروژه ساخت بیمارستان جایگزین مرکز آموزشی و درمانی فاطمه زهرا در بوشهر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این پروژه‌ قرار گرفت.

بیمارستان فاطمه زهرا در شهر بوشهر یکی از قدیمی‌ترین مراکز درمانی در بوشهر بود که عملیات ساخت بیمارستان جایگزین در همین نقطه در دست اجرا است.

وزیر راه و شهرسازی صبح پنجشنبه وارد بوشهر شد و در نخستین برنامه خود در استان بوشهر از پروژه راه‌آهن شیراز بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.

آغاز عملیات اجرایی برق رسانی به جزیره نگین، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر از دیگر برنامه‌های وزیر راه در صبح پنجشنبه بود.

بازدید از پروژه مسکن بوشهر ، نشست با مجمع نمایندگان استان، دیدار با جمعی از بانوان منتخب و نخبه استان و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر از دیگر برنامه های وزیر راه و شهرسازی در سفر یک روزه به بوشهر است.