۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

صدیقی: ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل ایمنی در محیط کار

تبریز- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل ایمنی در محیط کار تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صدیقی روز پنجشنبه در همایش «ایمنی پایدار، حاصل استانداردهای امروز است» با بیان اینکه سرمایه منابع انسانی یکی از داشته های نامشهود هر سازمان و مجموعه تولیدی و صنعتی است، گفت: این سرمایه ها با داشته های فردی خود مانند دانش، مهارت و ایده سازمان یا مجموعه تولیدی و صنعتی را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار می دهند.

وی، عدم رعایت ایمنی کار را مصیبتی برای سازمان ها و مجموعه های تولیدی و صنعتی دانست و افزود: این مصیبت با کوتاهی از ایمنی محیط کار یا عدم استفاده از لوازم ایمنی پیش می اید و صدمات جبران ناپذیری به جامعه می زند.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل ایمنی در محیط کار و توجه کارفرمایان به این موضوع، اظهار کرد: در صورت نیاز به اصلاح قوانین برای افزایش ایمنی یا وضع قوانین جدید، ما آماده هستیم در مجلس برای آن اقدام کنیم تا بتوانیم میزان حوادث در محیط کار و در مجموعه های تولیدی و صنعتی را کاهش دهیم.

