  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

فرمانده انتظامی سراوان: ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

فرمانده انتظامی سراوان: ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

سراوان - فرمانده انتظامی شهرستان سراوان از کشف ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان کوله بر در مناطق مرزی و کوهستانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان برابر اخبار و اطلاعات واصله از منابع محلی از فعالیت قاچاقچیان مواد افیونی که اقدام به حمل مواد مخدر از طریق دواب و کوله بری از مسیرهای فرعی کوهستانی به سمت شهرستان سراوان می‌کردند، مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان افزود: سوداگران مرگ که با آتش پر حجم مأموران مواجه شدند با به جا گذاشتن مواد مخدر و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: در پاکسازی از محل مذکور مقدار ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار قرار دارد، به خانواده ها توصیه نمود ضمن مراقبت از فرزندان خود هرگونه فعالیت سوداگران مرگ را به سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰، اطلاع دهند.

کد خبر 6615910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها