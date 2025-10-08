فرمانده انتظامی سراوان: ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر در سراوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سراوان برابر اخبار و اطلاعات واصله از منابع محلی از فعالیت قاچاقچیان مواد افیونی که اقدام به حمل مواد مخدر از طریق دواب و کوله بری از مسیرهای فرعی کوهستانی به سمت شهرستان سراوان میکردند، مطلع شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان سراوان افزود: سوداگران مرگ که با آتش پر حجم مأموران مواجه شدند با به جا گذاشتن مواد مخدر و کوهستانی بودن منطقه از محل متواری شدند.
وی تصریح کرد: در پاکسازی از محل مذکور مقدار ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار قرار دارد، به خانواده ها توصیه نمود ضمن مراقبت از فرزندان خود هرگونه فعالیت سوداگران مرگ را به سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰، اطلاع دهند.
