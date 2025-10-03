امام جمعه دلگان: پیشرفت و رشد جامعه در سایه امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، آن بانوی بزرگوار را الگویی بی‌بدیل از کرامت، علم، حیا و ایستادگی در مسیر حق دانست و تصریح کرد: جهاد تبیین و دفاع شجاعانه از ولایت در شرایط سخت و پرخطر، از ویژگی‌های برجسته ایشان بود.

امام جمعه دلگان افزود: این الگو به ما می‌آموزد که در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن، با بیان آگاهانه از ارزش‌های اسلامی دفاع کنیم و نشان می‌دهد یک زن مسلمان می‌تواند در عین حفظ ارزش‌ها، نقش‌آفرینی مؤثری در صحنه جامعه داشته باشد.

وی در ادامه با تشکر از زحمات و فداکاری‌های نیروی انتظامی، امنیت را اساسی‌ترین بستر پیشرفت و سعادت یک ملت عنوان کرد و نیروی انتظامی را نماد «اقتدار» در برابر دشمنان و هنجارشکنان و نماد «رحمت» برای ایجاد آرامش در میان مردم دانست و بر لزوم حمایت همه‌جانبه مسئولان برای تجهیز و تقویت این نهاد تأکید کرد.

مطالبه‌گری سازنده؛ ارزشی برای پیشرفت جامعه

حجت الاسلام بامری مطالبه‌گری را یک ضرورت و ارزش برای جامعه برشمرد و گفت: این امر نشانه احساس مسئولیت جوانان و نخبگان است. ویژگی‌های مطالبه‌گری سازنده این‌گونه است: شفاف و مستند بودن، هدفمند و راهگشا بودن، محترمانه و صبورانه بودن، جمع‌گرا بودن و مسئولانه بودن.

وی هشدار داد: تخریب، حتی با نیت خوب، آثار مخربی مانند تضعیف اعتماد عمومی، ایجاد دو دستگی و هدر رفت انرژی جامعه دارد و از جوانان و نخبگان خواست تا مطالبه‌گر باشند، نه تخریبگر.

در پایان، امام جمعه دلگان حمله اخیر رژیم صهیونیستی به «کاروان صمود» را محکوم کرد و این اقدام را جنایتی ضد انسانی و ننگی برای مدعیان دروغین حقوق بشر عنوان کرد.