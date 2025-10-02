ساماندهی مراکز قرآنی شهرداری در منطقه ۱۳ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در دومین نشست شورای قرآنی که با حضور امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ تهران و مهدی سیفی، رئیس شورای عالی قرآنی شهرداری تهران تشکیل شد، برنامههای آتی توسعه فعالیتهای قرآنی و روند اجرای «طرح آرمان» در مساجد مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار منطقه ۱۳ تهران در جمع فعالان قرآنی، برگزاری نشستهای دورهای شورای عالی قرآنی را فرصت مناسبی برای همافزایی و انسجام فعالیتهای قرآنی در منطقه دانست و افزود: مراکز قرآنی بازوی فرهنگی شهرداری در محلات هستند و ارتقای کیفیت خدمات آنها، تقویت سرمایههای معنوی جامعه را در پی دارد.
در این نشست، ضمن اعطای احکام به اعضای جدید شورای قرآنی منطقه، برنامههای آتی برای توسعه و تقویت فعالیتهای قرآنی بررسی شد.
همچنین گزارشی از بازدیدهای میدانی از دارالقرآنها، مساجد قرآنی و مساجد طرح «آرمان» ارائه شد و روند اجرایی طرحهای جاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
