پزشکیان: تفاهم خوبی در سطح سران قوا برای تفویض اختیارات شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر پنج شنبه در نشست با نخبگان استان هرمزگان با تأکید بر اهمیت وحدت در جهان اسلام و استفاده از توانمندیهای داخلی، اظهار کرد: دشمنان نباید فکر کنند با ترور مسئولان، ملت ایران تسلیم خواهد شد.
وی تأکید کرد: برای هر مسئول صدها جایگزین بهتر وجود دارد.
پزشکیان همچنین بر ضرورت رفع موانع اداری و تفویض اختیار به استانها تاکید کرد.
پزشکیان با اشاره به ترورهای صورتگرفته علیه مسئولان گفت: دشمن باید بداند که با ترور، مملکت ما تسلیم نمیشود؛ چرا که برای هر کدام از ما صدها جایگزین بهتر وجود دارد.
رئیس دولت چهاردهم افزود: اگر جهان اسلام متحد باشد، قادر خواهد بود در برابر جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه و دیگر مناطق مقاومت کند.
وی تاکید کرد: شایسته مسلمانان نیست که با یکدیگر اختلاف داشته باشند و اجازه دهند صهیونیستها از این تفرقه سوءاستفاده کنند.
پزشکیان درباره وحدت داخلی نیز اظهار داشت: اگر همه ما به توانمندیهای داخلی و ظرفیتهای گروههای مختلف توجه کنیم، میتوانیم همه مشکلات را حل کنیم.» وی افزود: «هر مشکلی وجود دارد، باید راه حل آن پیدا شود و اگر راهی نبود، باید برای آن راه حلی ساخت.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای پیشرفت نیازمند نقشه راه مشخص هستیم و اجرای آن باید به افراد متخصص و باتجربه سپرده شود تا به چشمانداز الگو شدن در منطقه که رهبر انقلاب تعیین کردهاند، برسیم.
پزشکیان در ادامه گفت: همانطور که نخبگان هرمزگان اشاره کردهاند، ظرفیتهای بسیاری برای پیشرفت استان وجود دارد که باید مسئولان با تلاش آنها را شکوفا کنند.
وی افزود: دولت آماده است پیچیدگیهای موانع اداری را برطرف کند و موانعی که وجود دارد را حذف کند.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: تفاهم خوبی در سطح سران قوا برای تفویض اختیار به مدیران و استانها شکل گرفته است.
خبر در حال تکمیل است ...
نظر شما