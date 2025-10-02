به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از کارهای انجام‌شده و برنامه‌های آتی مجلس، گفت: مسئله اقتصادی مردم و تسهیل گذران زندگی روزمره آنها یکی از مسائل مهم است و دست‌هایی در کار است و نمی‌گذارند مردم به حق خود برسند.

وی با اشاره به اینکه مسئله مسکن برای برخی افراد به بلا تبدیل شده است، ادامه داد: اگر دولت در زمینه مسکن از تصدی‌گری خارج شود و زمین در اختیار مردم قرار دهد، مردم نسبت به ساخت آن اقدام می‌کنند و مشکلات زودتر حل می‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به این مطلب که گفته شده ساخت انبوه پنل‌های خورشیدی فعال شده است ادامه دادند: در این خصوص رئیس‌جمهور قول داده که سال آینده شاهد قطعی برق نباشیم. از نیروی خداداد خورشید و روزهای آفتابی زیادی که در کشور وجود دارد باید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه مسائلی مانند ازدواج، تأمین مسکن، اشتغال و تهیه وسایل مورد نیاز تشکیل زندگی از جمله مشکلات مردم هستند، گفت: به همین دلیل باید جمعیت را با تسهیل ازدواج جوانان حفظ کنیم و در این زمینه باید خیرین را هم پای کار بیاوریم.

آیت‌الله مکارم شیرازی با تأکید بر اهمیت تکمیل و راه‌اندازی فرودگاه قم با توجه به مرکزیت حوزوی این شهر، عنوان کرد: استاندار قم قول داده‌اند تا این فرودگاه ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان عنوان کرد: مجلس باید بر وزرا نظارت لازم را داشته باشد؛ وزرا اگر متوجه شوند مجلس مراقب آنهاست بیشتر در کارها دقت می‌کنند.