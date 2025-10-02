  1. استانها
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

مسئله مسکن برای برخی افراد به بلا تبدیل شده است

قم-مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه مسئله مسکن برای برخی افراد به بلا تبدیل شده است، افزود: اگر دولت در زمینه مسکن از تصدی‌گری خارج شود و زمین در اختیار مردم قرار دهد، مشکلات زودتر حل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از کارهای انجام‌شده و برنامه‌های آتی مجلس، گفت: مسئله اقتصادی مردم و تسهیل گذران زندگی روزمره آنها یکی از مسائل مهم است و دست‌هایی در کار است و نمی‌گذارند مردم به حق خود برسند.

وی با اشاره به اینکه مسئله مسکن برای برخی افراد به بلا تبدیل شده است، ادامه داد: اگر دولت در زمینه مسکن از تصدی‌گری خارج شود و زمین در اختیار مردم قرار دهد، مردم نسبت به ساخت آن اقدام می‌کنند و مشکلات زودتر حل می‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به این مطلب که گفته شده ساخت انبوه پنل‌های خورشیدی فعال شده است ادامه دادند: در این خصوص رئیس‌جمهور قول داده که سال آینده شاهد قطعی برق نباشیم. از نیروی خداداد خورشید و روزهای آفتابی زیادی که در کشور وجود دارد باید استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه مسائلی مانند ازدواج، تأمین مسکن، اشتغال و تهیه وسایل مورد نیاز تشکیل زندگی از جمله مشکلات مردم هستند، گفت: به همین دلیل باید جمعیت را با تسهیل ازدواج جوانان حفظ کنیم و در این زمینه باید خیرین را هم پای کار بیاوریم.

آیت‌الله مکارم شیرازی با تأکید بر اهمیت تکمیل و راه‌اندازی فرودگاه قم با توجه به مرکزیت حوزوی این شهر، عنوان کرد: استاندار قم قول داده‌اند تا این فرودگاه ظرف دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.

آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان عنوان کرد: مجلس باید بر وزرا نظارت لازم را داشته باشد؛ وزرا اگر متوجه شوند مجلس مراقب آنهاست بیشتر در کارها دقت می‌کنند.

