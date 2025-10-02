به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده ظهر پنج‌شنبه در نشست شورای اداری و جشنواره شهید رجایی استان چهارمحال و بختیاری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای امنیت، اظهار کرد: خدمت به ملت بزرگ ایران افتخاری است که باید با تمام توان در مسیر ارتقای کیفیت خدمات عمومی و رضایتمندی مردم دنبال شود.

وی با قدردانی از استاندار، رئیس سازمان مدیریت استان، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان، گفت: حضور در چهارمحال و بختیاری فرصتی مغتنم برای بررسی میدانی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه نظام اداری کشور است.

رفیع‌زاده با اشاره به آمار نیروی انسانی استان، تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری دارای حدود ۲۵ هزار پست سازمانی و بیش از ۳۲ هزار نیروی انسانی است؛ اما این به معنای بی‌نیازی از جذب نیرو نیست. بسیاری از روابط استخدامی فعلی بر پست‌های سازمانی منطبق نیستند و بخش قابل توجهی از پست‌ها همچنان خالی مانده‌اند.

وی با تأکید بر تغییر نگاه در جذب نیرو گفت: استخدام در ستادها مشکلی از مردم حل نمی‌کند؛ باید نیروهای عملیاتی در خطوط خدمت مستقر شوند. در آزمون دوازدهم، ۱۸۴ مجوز استخدامی به استان اختصاص یافت، اما در آزمون سیزدهم این عدد به ۲۰۰۷ نفر رسید که بیش از نیمی از آن مربوط به آموزش و پرورش و بهداشت بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان استان درباره ساختار جهاد کشاورزی، اظهار کرد: هیچ‌گاه در مصوبات دولت سخنی از حذف سازمان جهاد عشایر به میان نیامده است. هدف ما بازطراحی ساختارها، واگذاری تصدی‌گری به مردم و تمرکز وزارتخانه‌ها بر وظایف حاکمیتی است.

وی افزود: در دولت چهاردهم، معاونت روستایی و مناطق محروم ایجاد شده و این نشان‌دهنده اولویت‌گذاری دولت در توجه به مناطق کم‌برخوردار است. ما به دنبال کوچک‌سازی ستادها و واگذاری خدمات به تعاونی‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مردمی هستیم.

رفیع‌زاده با اشاره به سامانه فوریت‌های اداری گفت: این سامانه در استان‌های قزوین، البرز و تهران به‌صورت آزمایشی اجرا شده و به‌زودی در چهارمحال و بختیاری نیز عملیاتی خواهد شد. هدف از راه‌اندازی این سامانه، پاسخگویی سریع به مراجعات مردمی، اصلاح فرایندها و ارتقای کیفیت تعامل کارمندان با ارباب‌رجوع است.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر ۸۲ نفر از مدیران تذکر گرفته‌اند و ۷۵ نفر نیز مورد تشویق قرار گرفته‌اند، گفت: تاریخ نظام اداری کشور چنین رویکردی را کمتر تجربه کرده است. ما مصمم هستیم که با اصلاح رفتار سازمانی، رضایت مردم را به‌عنوان شاخص اصلی موفقیت دنبال کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با تشریح سه رویکرد اصلی سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: حذف واحدهای موازی و غیرضرور، واگذاری وظایف قابل اجرا به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری، نخستین محور اصلاحات ساختاری است.

وی افزود: دومین رویکرد، واگذاری اختیارات از ستادهای مرکزی و استانی به شهرستان‌ها و حتی بخش‌ها و روستاهاست تا خدمات در همان نقطه و همان لحظه به مردم ارائه شود. این تمرکززدایی موجب افزایش بهره‌وری و کاهش نارضایتی خواهد شد.

رفیع‌زاده سومین رویکرد را توسعه خدمات الکترونیک دانست و گفت: با الکترونیکی شدن فرایندها، سرعت ارائه خدمات افزایش، هزینه‌ها کاهش و رضایت عمومی تقویت خواهد شد. داشبورد نظارتی سازمان به‌صورت آنلاین وضعیت شکایات مردمی را رصد می‌کند و اصلاح فرایندها بر اساس داده‌های واقعی انجام می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش مدیران استان در تحقق این اهداف، اظهار کرد: اگر عمری باشد، استان به استان این مسیر را دنبال خواهیم کرد. مدیران اجرایی استان باید در واگذاری اختیارات، نیازسنجی دقیق و اجرای اصلاحات ساختاری همراهی کنند تا بتوانیم نظام اداری کشور را به سمت کارآمدی، عدالت و رضایتمندی عمومی سوق دهیم.