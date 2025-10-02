به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیفر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز، به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز و راههای منتهی به شمال کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در برخی از این محورها بسیار سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محور چالوس به ویژه در محدوده جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و همچنین از مکارود تا مجلار، شاهد ترافیک فوقالعاده سنگین هستیم. مسیرهایی که معمولاً در مدت زمان حدود یک ساعت طی میشوند اکنون تا سه ساعت یا بیشتر به طول میانجامد.
زندیفر در همین راستا به مسافران توصیه کرد که در صورت امکان از محور هراز به عنوان مسیر جایگزین برای سفر به شمال کشور استفاده کنند.
مدیرکل راهداری البرز در خصوص وضعیت آزادراه تهران – شمال نیز گفت: در حدفاصل تونل شماره ۱۸ تا شهرستانک، ترافیک سنگین و کند گزارش شده است.
وی از مسافران خواست در صورت امکان از مسیر کندوان استفاده کنند تا از طولانی شدن زمان سفر جلوگیری شود.
زندیفر به وضعیت ترافیکی آزادراههای استان البرز نیز پرداخت و عنوان کرد: آزادراه کرج – قزوین، حدفاصل مهرشهر تا گلدشت با ترافیک سنگین همراه است؛ به گونهای که مسیر ۴۵ دقیقهای معمول اکنون حدود یک ساعت و نیم زمان میبرد.
وی پیشنهاد کرد که رانندگان از جاده قدیم کرج – قزوین برای کاهش زمان سفر بهره ببرند.
وی همچنین وضعیت آزادراه قزوین – کرج را تشریح کرد و گفت: در مسیر پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک بسیار شدید است و خودروها با سرعت پایین در حال حرکت هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز در پایان از تمامی رانندگان خواست که با توجه به حجم بالای ترافیک از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج خودداری کرده و در صورت لزوم حتماً از مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا از اتلاف وقت و بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
