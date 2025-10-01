ترافیک در محورهای کندوان و هراز نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تردد در راههای استان به صورت دو طرفه انجام میشود و از نظر ترافیکی، محور کندوان در مسیر شمال به جنوب محدوده میانک و مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه بیشه تا پل زنگوله شاهد ترافیک نیمه سنگین تا سنگین است.
وی افزود: در محور هراز نیز محدودههای سهراهی چلاو و پلور وضعیت ترافیکی نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است. همچنین تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان است.
صادقی ادامه داد: از نظر جوی، بارش پراکنده باران در برخی محورها و مه گرفتگی در ارتفاعات جاده چالوس و سوادکوه مشاهده میشود.
به گزارش مهر، محدودیت ترافیکی در راههای مازندران از ظهر چهارشنبه آغاز شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت.
