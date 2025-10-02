اعمال بسته های تشویقی شهرسازانه در ۶۴۹ شهر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد جمور در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت بازآفرینی شهری ایران و پس از برگزاری مجمع عمومی این شرکت با اشاره به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای اعمال بستههای تشویقی در ۳۳۳ شهر و بستههای بومی در ۳۱۶ شهر، افزود: مشوقها در چهار محور اداری، مالی، کالبدی - شهرسازانه و زمین و مسکن معوض به مرحله اجرایی رسیده است تا نوسازی برای مردم مقرونبهصرفه شود.
وی با اشاره به تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ در مجمع عمومی این شرکت ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد اهداف نوسازی و بهسازیبافتهای فرسوده امسال محقق شد.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه امسال را میتوان سال گسترش واقعی بازآفرینی با محوریت مردم دانست، خاطرنشان کرد: از ۸۰ هزار واحد هدفگذاری شده در چارچوب ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم، ۷۲ هزار و ۳۲۳ واحد تنها با فعالسازی ظرفیتهای محلی ساخته شد؛ در حالی که از ۲۳ هزار و ۹۸۵ واحد معرفیشده به بانکها، کمتر از چهار درصد موفق به دریافت تسهیلات شدند.
جمور، مساحت کل بافتهای هدف کشور را ۱۷۷ هزار و ۲۴ هکتار اعلام کرد که شامل ۸۲ هزار و ۳۳۳ هکتار بافت فرسوده، ۶۰ هزار و ۲۵ هکتار سکونتگاه غیر رسمی، ۳۲ هزار و ۶۵۵ هکتار بافت تاریخی و بیش از ۲ هزار هکتار بافت ناکارآمد ناشی از مخاطرات انسانساخت است.
به گفته وی، این بافتها میزبان بیش از ۲۰.۹ میلیون نفر در قالب ۵.۲۷ میلیون خانوار هستند که ۴۶ درصد واحدهای مسکونی آن ناپایدار است.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: در حوزه سکونتگاههای غیر رسمی بیش از ۴۴۰ پروژه با اعتباری افزون بر ۷ همت در دست اقدام است.
جمور افزود: در بافت تاریخی نیز ۳۳۰ پروژه با هدف مرمت، مقاومسازی و بهرهبرداری تعریف شده که ۵۹ بنای ارزشمند تحت مالکیت شرکت را در بر میگیرد؛ ۳۸ مورد از این بناها در فهرست ملی ثبت شده و ۱۶ بنا نیازمند مرمت اضطراری است.
اجرای پروژههای زیرساختی و معابر محلات هدف
به گفته وی در سال ۱۴۰۳، ۹۸ پروژه زیرساختی با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و ۸۸ پروژه جدید با اعتبار بیش از ۲۱۲ میلیارد تومان آغاز شد.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: همچنین با تأمین ۸۶ هزار تن قیر برای آسفالت معابر خاکی ۳۱۱ شهر، بیش از ۱,۳۸۹ کیلومتر معبر تکمیل شد.
جمور با اشاره به برگزاری ۶۲۷ جلسه ستاد شهرستانی و ۸۲ جلسه ستاد استانی و انعقاد تفاهمنامههای همکاری با سازمانها و نهادهای مختلف از جمله سازمان مدیریت بحران کشور و مجمع شهرداران کلانشهرها خاطرنشان کرد: این هماهنگی بیندستگاهی، نقش تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف داشته است.
