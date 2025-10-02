به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاهدی، قهرمان پاراآسیایی رشته قایقرانی استان هرمزگان، در دیدار با رئیس‌جمهور بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های استان و توجه به ورزش‌های آبی به عنوان ظرفیت ملی تأکید کرد.

جاهدی حادثه تلخ بندر شهید رجایی را زخمی عمیق بر قلب مردم هرمزگان دانست و یاد آرمان نوذرزاده، قهرمان هرمزگانی را گرامی داشت.

او بیان کرد: هرمزگان که میزبان بزرگ‌ترین پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع نفت و فولاد کشور است باید سهم واقعی و عادلانه خود را برای توسعه، رفاه و اشتغال دریافت کند.

جاهدی با اشاره به بیش از ۱۲۵۰ کیلومتر مرز آبی استان که نزدیک به ۴۷ درصد کل مرزهای آبی کشور است خواستار سرمایه‌گذاری ملی برای توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی شد.

وی افزود: احداث دهکده ورزش‌های آبی در هرمزگان می‌تواند زمینه میزبانی رویدادهای مهم آسیایی و جهانی را فراهم کرده و استان را به قطب منطقه‌ای ورزش‌های آبی تبدیل کند.