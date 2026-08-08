کشف ۶۹ دستگاه رمزارز غیرمجاز در غرب مازندران؛ خاموشی برق کمتر شد

مصطفی بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط مصرف برق در غرب مازندران اظهار کرد: با توجه به افزایش دما، رطوبت و حضور مسافران در استان، میزان مصرف برق در روزهای اخیر افزایش یافته است، اما همکاری مشترکان موجب شده میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته باشد.
وی افزود: در سطح کشور پنجم و ششم مردادماه به عنوان روزهای اوج مصرف برق ثبت شد، اما در منطقه غرب مازندران، روز چهارشنبه ساعت ۱۳ و ۲۵ دقیقه با ثبت مصرف ۹۷۶ مگاوات، رکورد مصرف برق سال جاری شکسته شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران ادامه داد: محدوده تحت مدیریت این شرکت از محمودآباد آغاز میشود و مناطق غربی استان را دربرمیگیرد و به دلیل شرایط آبوهوایی، شرجی بودن هوا و حضور مسافران، مدیریت مصرف در این منطقه اهمیت ویژهای دارد.
مصرف در ساعات اوج حدود ۸۴۰ مگاوات است
بابایی با بیان اینکه میزان مصرف برق در ساعات مختلف شبانهروز متفاوت است، گفت: در ساعات اوج مصرف، میزان برقی که در حال حاضر تأمین میکنیم حدود ۸۳۰ تا ۸۴۰ مگاوات است و در سایر ساعات این میزان کاهش یا افزایش پیدا میکند.
وی تصریح کرد: با وجود افزایش دما و حضور مسافران، مصرف برق در غرب مازندران نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ مگاوات کاهش داشته است و این موضوع نشاندهنده همکاری مناسب مشترکان در مدیریت مصرف است.
کاهش خاموشیها نسبت به سال گذشته
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با اشاره به اجرای برنامههای مدیریت بار اظهار کرد: سال گذشته مدیریت بار از نیمه فروردین آغاز شد، اما امسال اجرای این برنامه از تیرماه شروع شده است.
وی ادامه داد: امسال در شرایط عادی، مشترکان در بدترین حالت حدود چهار روز در هفته با خاموشی دو ساعته مواجه شدهاند و موارد بیشتر از این، عمدتاً ناشی از حوادث و اتفاقات پیشبینینشده بوده است.
بابایی افزود: در برخی روزهای گرم اخیر نیز با توجه به تأمین مناسب برق از نیروگاهها و همکاری مشترکان، مدیریت بار اعمال نشد و تلاش کردیم خاموشیها به حداقل برسد.
ضرورت تأمین برق اضطراری برای سایتهای ارتباطی
وی درباره تأثیر خاموشیها بر شبکههای ارتباطی نیز گفت: با توجه به استمرار ناترازی برق و اعمال مدیریت بار، دستگاههای متولی باید برای تأمین برق اضطراری تجهیزات ارتباطی از جمله سایتهای BTS اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران افزود: خاموشی به اندازه کافی میتواند موجب نارضایتی مردم شود و اگر قطعی ارتباطات و افت کیفیت شبکههای مخابراتی نیز به آن اضافه شود، مشکلات و گلایههای مردم افزایش خواهد یافت.
بابایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با مصرف غیرمجاز برق گفت: در قالب طرح ملی «مهتاب»، موضوع مدیریت هوشمند تلفات انرژی، مقابله با برقهای غیرمجاز، استخراج غیرمجاز رمزارز و مشترکان بدمصرف در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کرد: در غرب مازندران تاکنون ۶۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و کشف شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق سامانه اعلامشده به شرکت اطلاع دهند.
محدودسازی هوشمند مشترکان پرمصرف
بابایی درباره کنترل مصرف مشترکان پرمصرف نیز گفت: هوشمندسازی مشترکان بزرگ و پرمصرف در بخشهای مختلف از جمله ادارات و بخش تجاری در حال انجام است و این اقدام امکان مدیریت مصرف بدون نیاز به حضور فیزیکی نیروهای شرکت را فراهم کرده است.
وی افزود: در صورتی که مصرف یک مشترک از میزان تعیینشده عبور کند، از طریق سیستم هوشمند محدودسازی انجام میشود و به مشترک فرصت داده میشود مصرف خود را کاهش دهد؛ در غیر این صورت محدودیت مجدداً اعمال خواهد شد.
بابایی با بیان اینکه اجرای این طرح از ادارات آغاز شده است، گفت: کنترل هوشمند مصرف تأثیر قابل توجهی در کاهش بار شبکه داشته و یکی از عوامل کاهش نیاز به اعمال خاموشی در سال جاری بوده است.
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