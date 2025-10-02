فرماندار گناوه: وحدت و انسجام مهم ترین نیاز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) شهرستان افزود: رهبر معظم انقلاب بر حفظ و تقویت وحدت بارها توصیه و تأکید فرموده است و همه ما باید آن را جامه عمل بپوشانیم.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه عزت اسلامی و اقتدار کشور به دلیل وجود نعمت رهبری است، گفت: همه آحاد جامعه وظیفه داریم منویات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه خود قرار دهیم و هر کسی به ریسمان الهی چنگ نزند و دنبال تفرقه برود با دشمنان همراهی کرده است.

اسفندیاری بیان کرد: با خود عهد می بندیم تا پای جان از نظام و انقلاب و کشور حفاظت کنیم.

فرماندار گناوه تاکید کرد: همه ما باید با وحدت، اتحادو انسجام که رهبری از آن امری مقدس یاد کرده و در اجرای سیاست راهبردی ریس جمهورمحترم جناب اقای دکتر پزشکیان که در خدمت انقلاب و رهبری و مردم است، به پیشرفت و توسعه شهرستان کمک کنیم.

وی با قدردانی از زحمات و تلاش های چندین ساله فرمانده سابق سپاه شهرستان گناوه، گفت: سرهنگ حاجی پور در تمامی برنامه ها و مناسبت ها عین یک برادر همراه و همیار ما بود و به ایشان افتخار می کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: مجموعه شورای تامین و شورای اداری در جهت خدمت به مردم شریف شهرستان گناوه در اجرای برنامه ها از فرمانده جدید سپاه شهرستان حمایت خواهد کرد.

در این آیین باشکوه سرهنگ اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه معرفی و از سرهنگ شهسوار حاجی پور فرمانده سابق قدردانی و تجلیل شد.