فرمانده جدید سپاه گناوه معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پیشین سپاه انصارالحسین (ع) گناوه بعد از ظهر پنجشنبه در این آیین در تالار بهزاد گناوه، با قدردانی از سال‌ها همراهی مردم و مسئولان شهرستان اظهار کرد: خداوند سبحان را شاکرم که توفیق خدمت به مردم نجیب، با اصالت و ولایتمدار این شهرستان را به من عطا فرمود؛ مردمی که نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشته‌اند.

سرهنگ شهسوار حاجی‌پور با اشاره به ایثارگری‌های مردم گناوه افزود: شهرستان دارالمؤمنین گناوه در دوران دفاع مقدس ۲۳۰ شهید والامقام، ۷۶۰ جانباز صبور و ۵۴ آزاده سرافراز تقدیم انقلاب کرده و از پیشگامان اعزام سلحشور برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) بوده است که این نیز برگ زرینی در افتخارات این خطه محسوب می‌شود.

فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) دشتستان با بیان اینکه پنج سال افتخار خدمت در گناوه را داشته است، گفت: مردم مهربان، غیور و شجاع این شهرستان همواره در یاد و قلب من باقی خواهند ماند.

سرهنگ حاجی‌پور از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، دستگاه قضایی، مجموعه شورای اداری، کارکنان سپاه و خانواده‌هایشان، بسیجیان، فرماندهان پیشین، پیشکسوتان، هیئت رزمندگان و اصناف و همه اقشار مردم برای همکاری در طول مسئولیتش قدردانی کرد.

وی در ادامه از اقشار مختلف مردم خواست همچون گذشته یاری‌گر فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه باشند و تصریح کرد: خدمتگزاری در سپاه تداوم دارد، چرا که فلسفه وجودی این نهاد مقدس خدمت به مردم و پاسداری از انقلاب اسلامی است.

سرهنگ حاجی‌پور در پایان خطاب به مردم شهرستان گناوه گفت: شما هرگز از یاد من نخواهید رفت و تا همیشه در قلب من ماندگار خواهید بود.

در این آیین سرهنگ عبدالله اسکندری به عنوان فرمانده جدید سپاه انصارالحسین (ع) گناوه معرفی و از سرهنگ شهسوار حاجی پور فرمانده سابق قدردانی و تجلیل شد.