به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی عصر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان با حضور رئیس جمهور با اشاره به نبود امکانات سرمایشی در بسیاری از مدارس، اظهار کرد: متأسفانه هنوز در برخی مدارس استان، تجهیزات سرمایشی مناسبی وجود ندارد که این موضوع در فصول گرم، شرایط دشواری برای دانش‌آموزان و معلمان ایجاد می‌کند.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات دولت مبنی بر توسعه انرژی‌های نو، قرار است سامانه‌های خورشیدی در مدارس راه‌اندازی شود، اما تا زمان اجرای کامل این طرح، باید تدابیر موقت و مؤثری برای رفع نیازهای فوری مدارس اندیشیده شود.

نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری به کمبود امکانات سرمایشی در مدارس، خواستار راهکاری موقت تا زمان بهره‌برداری از سامانه‌های خورشیدی شد.

وی همچنین قاچاق سوخت را یکی از چالش‌های جدی استان دانست: موجب تشکیل پرونده برای اغلب اهالی برخی روستاها شده و نیازمند تدبیر اساسی است.

هاشمی نخل ابراهیمی با اشاره به یکی از معضلات جدی استان یعنی قاچاق سوخت گفت: با وجود تلاش‌ها برای مقابله با این پدیده، متأسفانه در برخی روستاها، حجم بالایی از پرونده‌های قضایی برای ساکنان تشکیل شده است. این در حالی‌ست که در بسیاری از موارد، مردم این مناطق با انگیزه تأمین معاش و نبود فرصت‌های شغلی پایدار به این مسیر سوق داده می‌شوند.

وی تأکید کرد: برخورد قانونی با پدیده قاچاق لازم است، اما نباید تمام یک روستا به چشم متهم نگریسته شود؛ لازم است رویکردهای حمایتی و بازدارنده توأمان در دستور کار قرار گیرد.

نماینده شرق استان در ادامه با انتقاد از وضعیت نامناسب مراکز آموزش عالی منطقه گفت: در حال حاضر تنها دو دانشکده در شرق و غرب استان فعال هستند که با وجود گذشت سال‌ها، هیچ‌گونه ارتقا یا توسعه‌ای در سطح اداری و مالی آنها انجام نشده است.

هاشمی نخل ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال مالی و اداری این مراکز نیازمند اخذ مجوزهای لازم از سوی وزارت علوم است و در صورت تحقق، می‌تواند گامی مؤثر در توسعه علمی و آموزشی استان باشد.