بیش از ۹۰ درصد مدیران خراسان جنوبی بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر پنج شنبه در نشست با نخبگان استان با اشاره به آمادگی برای برگزاری جلسهای جهت شنیدن دغدغههای نخبگان در هفته آینده، اظهار داشت: نخبگان برگزیدگان جامعه هستند و خراسان جنوبی نیز سرزمین نخبگان است.
وی خاطرنشان کرد: از ۱۲ پدر علم کشور، شش نفر متعلق به خراسان جنوبی هستند و تاکنون چهار هیئت اندیشهورز در استان راهاندازی شده است. همچنین آمادگی برای تشکیل هیئت اندیشهورز هوش مصنوعی را داریم.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: از محل اعتبارات تبصره ۱۸، تسهیلات خوبی به شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته و جذب نخبگان در دستگاههای دولتی نیز در دستور کار است.
هاشمی تصریح کرد: مرکز هوش مصنوعی توسط فنی و حرفهای استان راهاندازی شده و سند دانشبنیان استان نیز آماده شده است که در اختیار نخبگان قرار میگیرد تا از نظرات آنان بهرهمند شویم.
وی با بیان اینکه باید از فرصت حضور نمایندگان مجلس برای ارتقای جایگاه نخبگان در کشور و استان بهره ببریم، افزود: بیش از ۹۰ درصد مدیران خراسان جنوبی از نیروهای بومی هستند و از ظرفیت نخبگان بیش از گذشته استفاده خواهد شد.
به گفته هاشمی، خراسان جنوبی دارای امنیت پایدار است که این امنیت مدیون تلاشهای نخبگان، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است.
وی با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته ۱۷ همت اعتبار به استان تزریق شده است، یادآور شد: نمایشگاه توانمندیهای خراسان جنوبی و افغانستان آبانماه در استان برگزار میشود. نرخ تورم در استان ۳۲ درصد است؛ در حالی که بالاترین نرخ تورم در کشور ۴۲ درصد میباشد.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در چند ماه گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان به منابع مالی بانکهای استان افزوده شده است و تأکید داریم فعالان حوزه صنعت و معدن حسابهای خود را به استان منتقل کنند.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، خراسان جنوبی سومین استان امن کشور برای سرمایهگذاری است و همه این دستاوردها نتیجه تلاش جمعی است.
هاشمی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته ۳۵ روستا که با تانکر آبرسانی میشدند، از آب شرب پایدار برخوردار شدهاند، افزود: برای نخستین بار نرخ بیکاری استان به ۴.۱ درصد رسیده و ۶۳ درصد مصوبات سفرهای استانی نیز اجرایی شده است.
نظر شما