۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

ضرورت بهره‌مندی ساکنان مناطق معدنی خراسان جنوبی از «حق همسایگی»

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: مردم ساکن در مناطق حاشیه معادن باید از این همسایگی بهره‌مند شده و وجود معادن را در تقویت شرایط زندگی خود لمس کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از معدن منیزیت چاهخو در شهرستان سربیشه، بیان کرد: بهره‌مندی مستقیم مردم از مواهب اقتصادی معادن واقع در محدوده زندگی امری ضروری است.

وی عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی معادن را یک الزام دانست و اظهار داشت: مردم ساکن در مناطق حاشیه معادن باید از این همسایگی بهره‌مند شده و وجود معادن را در تقویت شرایط زندگی خود لمس کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد موفق معدن منیزیت چاه خو در انجام مسئولیت‌های اجتماعی، گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و بهسازی محورهای دسترسی از جمله اقدامات شاخص این معدن است.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های حمایتی استان از معادن فعال، اظهار کرد: در قبال این حمایت، معادن باید دو رسالت اصلی شامل انجام مسئولیت‌های اجتماعی و انتقال حساب‌های بانکی به داخل استان برای تقویت منابع مالی بانک‌ها را انجام دهند.

