به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از معدن منیزیت چاهخو در شهرستان سربیشه، بیان کرد: بهره‌مندی مستقیم مردم از مواهب اقتصادی معادن واقع در محدوده زندگی امری ضروری است.

وی عملیاتی شدن مسئولیت اجتماعی معادن را یک الزام دانست و اظهار داشت: مردم ساکن در مناطق حاشیه معادن باید از این همسایگی بهره‌مند شده و وجود معادن را در تقویت شرایط زندگی خود لمس کنند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد موفق معدن منیزیت چاه خو در انجام مسئولیت‌های اجتماعی، گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و بهسازی محورهای دسترسی از جمله اقدامات شاخص این معدن است.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های حمایتی استان از معادن فعال، اظهار کرد: در قبال این حمایت، معادن باید دو رسالت اصلی شامل انجام مسئولیت‌های اجتماعی و انتقال حساب‌های بانکی به داخل استان برای تقویت منابع مالی بانک‌ها را انجام دهند.