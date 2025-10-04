به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با بیان اینکه بقای هر جامعه در گرو پویایی جمعیت است، افزود: در همین راستا رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۹۰ بر ضرورت توجه به این موضوع به عنوان یکی از پایه‌های اقتدار ملی تأکید فرموده‌اند.

وی با بیان اینکه جمعیت و جوانی آن، یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است که آثار خود را در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی نشان می‌دهد، گفت: کاهش نسل جوان مولد و پیری جمعیت می‌تواند تهدیدی راهبردی برای آینده کشور باشد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جامع‌ترین و متقن‌ترین قوانین کشور است، افزود: خانواده‌های دارای فرزند بیشتر از نشاط اجتماعی بالاتری برخوردارند و از انسجام خانوادگی و ارتباطات انسانی عمیق‌تری نیز بهره‌مند می‌باشند.

وی با بیان اینکه همچنین کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و نیز نشاط جامعه می‌شود، اظهار داشت: باید فضای فرهنگی جامعه را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که خانواده‌های پرجمعیت، به عنوان الگوی موفق و با نشاط معرفی شوند.

هاشمی با تأکید بر اینکه جمعیت موتور محرکه توسعه است، گفت: رشد جمعیت نه‌تنها در حوزه فرهنگی، بلکه در توسعه اقتصادی و عمرانی هم تعیین‌کننده است.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: دو مؤلفه مهم در قدرت جوامع، ازدواج و فرزندآوری است، باید این ارزش‌ها را در جامعه احیا کنیم و با کار فرهنگی صحیح، از تأثیر تبلیغات غلط نظیر شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» جلوگیری شود.

وی بیان کرد: باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی ماندگار، فضاسازی مؤثر در شهرستان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی، زمینه تحقق سیاست‌های جمعیتی نظام را فراهم کنیم.

هاشمی با بیان اینکه وجود تشکل‌های مردمی فعال در زمینه جمعیت، ازدواج و نشاط اجتماعی می‌تواند مسیر را برای پویایی بیشتر جامعه هموار سازد، گفت: همه ما باید با همدلی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه ساز آینده‌ای پرنشاط و با ثبات برای استان و کشور باشیم.