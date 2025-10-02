رحمانی: نرخ تورم در قزوین بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین که عصر پنجشبه با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در محل استانداری برگزار شد با بیان اینکه قزوین تنها کمتر از یک درصد از وسعت کشور را در اختیار دارد، اما حدود یک‌چهاردهم جمعیت ایران را در خود جای داده، اظهار داشت: این استان با دارا بودن ۳۶۳۷ واحد صنعتی و ایجاد بیش از ۱۵۱ هزار فرصت شغلی، موفق شده رتبه چهارم صنعتی کشور را به خود اختصاص دهد.

رحمانی با وجود وجود بزرگراه‌ها و مسیرهای اصلی، وضعیت راه‌های روستایی و برخی محورهای ارتباطی را نامطلوب دانست و تأکید کرد: این بخش‌ها نیازمند توجه جدی و تخصیص منابع ویژه هستند.

وی در ادامه به وضعیت جمعیتی استان پرداخت و گفت: نرخ رشد جمعیت در قزوین پایین‌تر از میانگین کشوری است و با نزدیک شدن به پایان پنجره جمعیتی، ضرورت دارد سیاست‌گذاری‌های مؤثری برای مقابله با این روند اتخاذ شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، دشت قزوین را یکی از سه دشت بزرگ و مهم کشاورزی کشور معرفی کرد و افزود: این منطقه نقش کلیدی در تأمین محصولات غذایی از جمله زیتون، گوشت قرمز و تخم‌مرغ دارد، اما بحران کم‌آبی همچنان تهدیدی جدی برای حیات این دشت محسوب می‌شود.

رحمانی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان، اعلام کرد: نرخ تورم در قزوین بالاتر از میانگین کشوری است، هرچند تورم مواد غذایی در سطح پایین‌تری قرار دارد.

وی افزود: صادرات استان به بیش از ۲۱۳ میلیون دلار رسیده و واردات نیز بالغ بر ۴۷۱ میلیون دلار بوده که عمدتاً شامل ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای است.

وی نقش قزوین در صنعت قطعه‌سازی خودرو را حیاتی دانست و هشدار داد: توقف فعالیت یکی از کارخانه‌های قطعه‌سازی استان می‌تواند تولید دو خودروساز بزرگ کشور را با اختلال مواجه کند.

رحمانی در ادامه به مسائل اجتماعی استان پرداخت و گفت: نرخ تولد، ازدواج و باروری در قزوین وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین در حوزه آموزش، به‌ویژه در شهرهای جدیدی مانند مهرگان و الوند، کمبود فضای آموزشی محسوس است و نیاز به توسعه مدارس به‌شدت احساس می‌شود.

وی با مرور شاخص‌های کلیدی استان، خاطرنشان کرد: اگرچه قزوین در رتبه هفتم کشور از نظر برخورداری از راه‌های ارتباطی قرار دارد، اما در زمینه راه‌های روستایی جزو استان‌های کم‌برخوردار محسوب می‌شود و مناطق کوهستانی مانند آوج، الموت و طارم نیز به‌طور خاص نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه هستند.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب، گفت: با همکاری اداره اوقاف و پیگیری‌های استاندار، منابع مالی قابل توجهی برای پروژه انتقال آب از طالقان و تأمین آب کشاورزی مهرگان در نظر گرفته شده، اما بحران آب همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های استان باقی مانده است.

وی همچنین به کمبود زیرساخت‌های گردشگری و فرسودگی صنایع استان اشاره کرد و گفت: قزوین فاقد هتل پنج‌ستاره است و در زمینه مرمت آثار تاریخی و توسعه بوم‌گردی با کمبودهای جدی مواجه است؛ فرسودگی صنایع نیز موجب افزایش مصرف انرژی و کاهش کیفیت تولیدات شده که توان رقابتی استان را تحت تأثیر قرار داده است.

رحمانی موقعیت جغرافیایی قزوین در نزدیکی تهران را یک مزیت مهم دانست و افزود: این ویژگی می‌تواند با مدیریت صحیح به جذب نیروی انسانی و توسعه اقتصادی کمک کند، هرچند چالش‌هایی مانند مهاجرت نیروی کار نیز وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی مناسب به آن پاسخ داده شود.

وی در ادامه به پروژه‌های حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: بیمارستان هزار تختخوابی پاسارگاد به‌زودی کلنگ‌زنی خواهد شد. این پروژه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و الگوبرداری از بیمارستان موفق قم طراحی شده است. همچنین وعده‌هایی برای حمایت از احداث بیمارستان تخصصی قلب استان داده شده که امیدواریم به‌زودی عملیاتی شود.

رحمانی درباره منطقه ویژه اقتصادی تاکستان نیز اظهار داشت: با تعیین نهادهای مسئول و جذب سرمایه‌گذار، مسیر اجرای این پروژه هموار شده و عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی در پایان به دیگر طرح‌های کلیدی استان اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی نظیر تکمیل تصفیه‌خانه آب و فاضلاب، توسعه محورهای مواصلاتی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، و گسترش گلخانه‌های صنعتی از جمله اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای استان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین از پروژه‌های فرهنگی و ورزشی در دست اجرا یاد کرد و گفت: احداث تالار بزرگ شهر، ورزشگاه ۶ هزار نفری تاکستان و توسعه مراکز درمانی تخصصی در حوزه‌های روان‌پزشکی و ناباروری، از جمله طرح‌هایی هستند که در ارتقای سطح زندگی شهروندان نقش مؤثری خواهند داشت.

وی تأکید کرد: تمامی این پروژه‌ها با هدف تحقق توسعه پایدار، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی استان، با همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط در حال پیگیری و اجرا هستند.