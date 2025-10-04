به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات تأمین نهادههای دام و طیور استان که با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی، جمعی از مسئولان استانی و تشکلهای مرتبط در محل سالن جلسات کارخانه قند ارومیه برگزار شد، افزود: با توجه به ظرفیت بالای استان در حوزه تولیدات دامی و طیور، انتظار میرود مدیریت بازار مرغ در سطح استانی انجام و از خروج مرغ در زمانهای مورد نیاز جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه سالانه در آذربایجانغربی بیش از ۶ میلیون قطعه جوجهریزی در هر دوره انجام میشود، اظهار کرد: با وجود زنجیرههای متعدد تولید طیور در استان، نباید شاهد کمبود مرغ در بازار باشیم.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با اشاره به لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی استان برای تأمین نهادهها و صادرات محصولات، گفت: مرزهای آذربایجانغربی از شرایط مناسبی برای انجام صادرات و واردات برخوردارند و باید از این ظرفیت برای توسعه بخش کشاورزی استفاده حداکثری شود.
رحمانی تصریح کرد: تشکلهای فعال در حوزه طیور و واحدهای تولیدی باید آمادگی لازم را برای حضور در عرصه واردات و صادرات داشته باشند تا استان بتواند ضمن تأمین نیاز داخلی، نقش پررنگتری در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز کشور ایفا کند.
وی با بیان اینکه توسعه بخش کشاورزی بدون تعامل سازنده مدیران با فعالان اقتصادی ممکن نیست، تأکید کرد: عزم جدی مدیران استان بر این است که با همافزایی، موانع پیشروی تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و مردم برطرف شود تا روند توسعه استان شتاب گیرد.
استاندار آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی با برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه در بخش کشاورزی، باید به عنوان استانی پیشرو و متمایز در کشور، الگوی موفقی در زمینه تولید، ذخیرهسازی و تأمین کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ و قرمز باشد.
در ادامه جلسه رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و نمایندگان تشکل های واحدهای دام و طیور به بیان مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.
