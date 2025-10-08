به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی جمعی از معتمدین و متنفذین شهرستان آوج اظهار کرد: دولت دکتر پزشکیان با صداقت، پاکدستی و اتکا به حمایتهای مقام معظم رهبری، مسیر اصلاحات و توسعه را با تمام توان دنبال میکند.
وی عنوان کرد: مدیران اجرایی نیز باید با روحیه مردمی، رفتار محترمانه و پاسخگویی شفاف در خدمت مردم باشند.
وی افزود: دولت در آغاز فعالیت خود با انبوهی از چالشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود، اما با نگاه واقعگرایانه و برنامهریزی دقیق، توانسته است امید را در دل مردم زنده نگه دارد و گامهای مؤثری در جهت رفع مشکلات بردارد.
احمدپور با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد اهداف دولت گفت: اعتماد عمومی سرمایهای بیبدیل است و ما موظفیم با عملکرد صادقانه و شفاف، این سرمایه را حفظ و تقویت کنیم. حضور معتمدین در چنین نشستهایی نشاندهنده ظرفیت بالای اجتماعی شهرستان آوج در همراهی با برنامههای توسعهای است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از اولویتهای دولت، توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و تقویت زیرساختهای خدماتی و عمرانی در شهرستانهاست. در این مسیر، مشارکت نخبگان و معتمدین محلی میتواند نقش تعیینکنندهای در شناسایی نیازها و ارائه راهکارهای عملی داشته باشد.
احمدپور ضمن قدردانی از همراهی مردم شهرستان آوج، بر استمرار گفتوگوهای سازنده با اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و از معتمدین خواست تا با انتقال مطالبات مردمی، پل ارتباطی مؤثری میان دولت و مردم باشند.
