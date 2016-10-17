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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه بوشهر:

۹۰ میلیارد ریال برای لایروبی بنادر استان بوشهر اختصاص یافت

۹۰ میلیارد ریال برای لایروبی بنادر استان بوشهر اختصاص یافت

دشتی- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای لایروبی بندر لاور ساحلی و بندر ریگ گفت: ۹۰ میلیارد ریال برای لایروبی اسکله این دو بندر اختصاص یافت.

رضا عوض پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لایروبی بنادر استان بوشهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به همین منظور در اولویت ویژه بوده و همواره پیگیری های خوبی در این خصوص انجام شده است.

وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته و عنایت استاندار بوشهر ۹۰ میلیارد ریال به لایروبی بندر لاور ساحلی و بندر ریگ اختصاص یافت.

عوض پور ادامه داد: فعالیت‌های صیادی وتجاری در بندر لاور ساحلی از آرزوهای دیرینه مردم منطقه بوده که با پیگیری‌های صورت گرفته اواخر سال گذشته این مهم تحقق یافت و امروز نیز شاهد اشتغال خوبی هستیم.

وی یادآور شد: یکی از مشکلاتی که وجود داشت لایروبی اسکله بوده که با تلاش‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده به اتفاق استاندار بوشهر ۵۰ میلیارد ریال به این پروژه اختصاص یافت.

کد مطلب 3797889

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