قسام از قطع ارتباط با دو اسیر اسرائیلی در غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که به‌دلیل عملیات نظامی وحشیانه و بمباران‌های شدید ارتش رژیم صهیونیستی در دو محله الصبره و تل‌الهوا طی ۴۸ ساعت گذشته، ارتباط با دو اسیر اسرائیلی (عمری میران و متان انگریست) قطع شده است.

قسام بیان کرد: جان این دو اسیر در خطر حقیقی قرار دارد و نیروهای اشغالگر باید فوراً تا جنوب خیابان شماره ۸ عقب‌نشینی کنند و از ساعت ۱۸:۰۰ امشب به‌مدت ۲۴ ساعت هرگونه پروازی را متوقف سازند تا امکان تلاش برای خارج کردن این دو اسیر فراهم شود.

در پایان این بیانیه قسام هشدار داد: ما حجت را تمام کردیم و هیچ عذری پذیرفتنی نیست.