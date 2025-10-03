گلایه شهروندان سمنانی از مسکن ملی؛ ۳۰۰ میلیون تومان اضافه بریزید!

به گزارش خبرنگار مهر، برخی شهروندان سمنانی در خصوص عدم تحویل خانه هایشان در سایت نهضت ملی مسکن نور سمنان گلایه مند هستند این شهروندان عقیده دارند که علیرغم پرداخت آورده هنوز مسئولان در زمینه تحویل مسکن مورد نیازشان اقدام نکرده اند.

این شهروندان می گویند بعضاً دو سالی می شود که از زمان اجرای طرح گذشته و هنوز خبری از تحویل خانه ها نیست این شهروندان همچنین اعلام داشتند که پس از پیگیری از راه و شهرسازی متوجه شده اند که باید ۳۰۰ میلیون تومان دیگر در پایان مهرماه پرداخت کنند!

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره این موضوع اعلام می کند: در طرح نهضت ملی مسکن قیمت گذاری خانه به صورت انبوه سازی مبتنی بر قیمت پایه ای در همان سال شروع پروژه است و بعد تعدیل های قیمتی اعلامی از سوی سازمان برنامه بابت تنظیم کردن قیمت پایه با قیمت بازار صورت می گیرد.

سید محمد حسینی طباطبایی با بیان اینکه پروژه نهضت ملی مسکن مورد اشاره مردم در سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده بود، ابراز داشت: عملیات اجرایی این خانه ها سال ۱۴۰۲ آغاز شده است همچنین پروانه ساخت این مساکن هم در همان موقع اخذ شده است.

وی با بیان اینکه بازه زمانی این طرح ۲۴ ماهه بود و در حال حاضر مجتمع هایی مانند ۶۸ واحدی نور با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد به صورت کلی در دست اجرا است، افزود: ۲۰ واحد از این بلوک با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد مراحل پایانی خودش را می گذراند و ما بحث انتخاب واحد را بر اساس اولویت واریزی وجه متقاضیان در دستور کار قرار خواهیم داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: به همین جهت شرکت سازنده و قرارگاه امام حسن (ع) فراخوانی را می دهند و بر اساس پرداختی متقاضیان و قیمت گذاری سال ۱۴۰۲ و تناسب و تعیین قیمت به قیمت روز هزینه ها محاسبه می شود.

حسینی طباطبایی درباره راهکارهای تامین مالی مردم در خصوص این تفاوت قیمتی توضیح داد: دولت برای این منظور البته ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی هم در نظر گرفته که به تسهیلات پروژه ها افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش مهر، آنچه مشخص است این است که مردم باید برای اتمام خانه هایی که سابقاً هزینه های آن را داده اند مجدداً پول بپردازند و از همه عجیب تر اینکه مردم کمتر از یکماه فرصت دارند تا ۳۰۰ میلیون تومان پول فراهم کنند!