رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری موضوع پادگان ۰۷ خرم‌آباد، اظهار داشت: چرا این موضوع رها شد؟ کلی جلسه برگزار کردیم تا املاکی برای ۰۷ در نظر گرفته شود، خب باید این امر سرعت بیشتری داشته باشد، پیگیری جدی‌تری نیاز دارد.

وی عنوان کرد: ما هر روز از طریق معاون پارلمانی ارتش موضوع را به‌عنوان نماینده پیگیری می‌کنیم، اما این مدیریت ارشد و مدیران هستند که باید قرارداد را دراین‌رابطه منعقد کنند تا سریع‌تر این وضعیت درست شود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پروژه کمربند غربی چه شد؟ انیمیشن آن را ساخته‌اید، اما وضعیت این پروژه چیست؟ خب باید پیگیری شود، گفت: ما چقدر باید از وزارت راه و شهرسازی پیگیری کنیم؟ بهترین شرایط الان فراهم شده تا این پروژه‌ها عملیاتی شوند، فقط یک اطلاع‌رسانی و خبرسازی صورت نگیرد و بعد آن را رها کنید.

سپهوند در ادامه با انتقاد از وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر خرم‌آباد، عنوان کرد: مسکن ملی خرم‌آباد در کشور رتبه ۲۴ را دارد، در یک سال گذشته تا الان برای سه هزار واحد مسکونی در خرم‌آباد قرارداد پرداخت تسهیلات منعقد نشده است.

وی بیان داشت: مردم سهم خود را پرداخت کرده‌اند، اما پروژه‌ها همین‌طور مانده است، بعد مدیرعامل بانک رفاه که قرار است تسهیلات حدود ۸۵۰ مورد از این واحدها را پرداخت کند، به لرستان می‌آید و بدون هیچ جلسه و پیگیری از استان می‌رود و به من زنگ زدند که هیچ قراردادی بسته نشده است.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که این موارد را چه کسی باید انجام دهد؟ خب اگر مشکل دارید بگویید تا ما پیگیری کنیم، گفت: اینها موضوعاتی است که مردم از آنها رنج می‌برند و ما به مردم نمی‌دانیم چه بگوییم.