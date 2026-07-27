  1. استانها
  2. سمنان
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

احیای واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر سمنان در قالب نهضت ملی مسکن

احیای واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر سمنان در قالب نهضت ملی مسکن

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی سمنان از احیای واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر باقیمانده از قبل در قالب نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: پروژه ۱۶۰واحدی خیران تکمیل و ۱۳۸واحد دیگر در مهدیشهر انجام می‌شود.

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرحی با موضوع احیای واحد های مسکونی نیمه تمام مسکن مهر باقی مانده از دولت نهم و دهم در سمنان خبر داد.

وی افزود: این مساکن در قالب نهضت ملی مسکن تعریف و تکمیل آنها در دستور کار قرار می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین اعلام کرد: پروژه ۱۶۰ واحدی خیران مسکن ساز سمنان در همین زمینه تکمیل و خوشبختانه آماده تحویل به متقاضیان شده است

حسینی طباطبایی همچنین با بیان اینکه پروژه ۱۳۸ واحدی در مهدیشهر هم در همین قالب تعریف شده است، گفت: این اقدام سبب تکمیل خانه ها و تحویل به مردم خواهد شد.

وی افزود: در پروژه ۱۳۸ واحدی مهدیشهر حدودا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد هستیم و واحد های تکمیل ۳۲ واحد بوده است.

کد مطلب 6900448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها