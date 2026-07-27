سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرحی با موضوع احیای واحد های مسکونی نیمه تمام مسکن مهر باقی مانده از دولت نهم و دهم در سمنان خبر داد.

وی افزود: این مساکن در قالب نهضت ملی مسکن تعریف و تکمیل آنها در دستور کار قرار می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین اعلام کرد: پروژه ۱۶۰ واحدی خیران مسکن ساز سمنان در همین زمینه تکمیل و خوشبختانه آماده تحویل به متقاضیان شده است

حسینی طباطبایی همچنین با بیان اینکه پروژه ۱۳۸ واحدی در مهدیشهر هم در همین قالب تعریف شده است، گفت: این اقدام سبب تکمیل خانه ها و تحویل به مردم خواهد شد.

وی افزود: در پروژه ۱۳۸ واحدی مهدیشهر حدودا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی را شاهد هستیم و واحد های تکمیل ۳۲ واحد بوده است.