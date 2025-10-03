  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

تکمیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در روستای مال خلیفه گناوه

گناوه – مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گناوه از تکمیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در روستای مال خلیفه خبر داد.

عبدالعزیز عبدالهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی به طول ۷۵ متر با استفاده از لوله پلی‌اتیلن سایز ۱۱۰ در خیابان دوستی، خیابان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و کوچه‌های مجاور روستای مال خلیفه انجام شد.

وی هدف از اجرای این پروژه را بهینه‌سازی فرآیند توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان دانست و افزود: اصلاح و بازسازی خطوط فرسوده در کنار اجرای بخش‌های جدید، علاوه بر بهبود خدمات، نقش مهمی در صیانت از منابع آبی و پایداری خدمات آبرسانی ایفا می‌کند.

مدیر امور آبفا شهرستان گناوه تصریح کرد: مجموعه آب و فاضلاب با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اصلاحی به دنبال افزایش کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای مردم است.

