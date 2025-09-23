اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در روستای مال قائد گناوه

عبدالعزیز عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر ازتکمیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی به طول ۱۰۰ متر با استفاده از لوله پلی‌اتیلن سایز ۹۰ در روستای مال قائد، در محدوده پشت رستوران سمبوک، خبر داد.

وی افزود: این پروژه با هدف کاهش هدررفت آب، بهینه‌سازی فرآیند توزیع و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکین اجرا شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گناوه گفت: اصلاح و بازسازی خطوط فرسوده شبکه در کنار اجرای بخش‌های جدید، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، نقش مهمی در صیانت از منابع آبی و پایداری خدمات آبرسانی ایفا می‌کند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گناوه با تأکید بر برنامه‌ریزی مستمر این مجموعه برای بهبود زیرساخت‌های آبرسانی اظهار کرد: تلاش ما این است که با اجرای طرح‌های مشابه در سایر مناطق شهری و روستایی، کیفیت و پایداری خدمات آبرسانی را بیش از گذشته افزایش دهیم.