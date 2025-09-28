به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان امروز (یکشنبه ۶ مهر) با برگزاری رقابت های روز دوم در هند پیگیری شد.

در نوبت عصر این روز از مسابقات، امان الله پاپی در پرتاب نیزه به رقابت با حریفانش پرداخت. او در پرتاب نیزه کلاس F۵۷ با ۹ ورزشکار دیگر از کشورهای ازبکستان، ترکیه (دو نفر)، اندونزی، برزیل، مکزیک، هند (دو نفر) و فرانسه به رقابت پرداخت و موفق به کسب مدال برنز جهان شد تا اولین مدال را برای کاروان ایران به ارمغان آورد.

پاپی در این رقابت به ترتیب ۴۸.۵ متر، ۵۰.۱۴ متر، ۵۰.۴۵ متر، ۴۹.۱۵ متر، ۵۰.۷۵ متر و ۵۱.۵۵ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۵۱.۵۵ متر بود در رده رده سوم جهان قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد. ملی پوش کشورمان در این مسابقات توانست رکورد شخصی خود را نزدیک به ۴ متر نسبت به پارالمپیک ارتقا دهد.

در این ماده نمایندگانی از کشور ترکیه و ازبکستان به ترتیب اول و دوم شدند.

پاپی در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس در رده چهارم ایستاد.

امروز همچنین ظفر ذاکر در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵ به عنوان اولین نماینده ایران به میدان رفت و درجایگاه ششم ایستاد. ذاکر در پارالمپیک پاریس صاحب مدال نقره شده بود.