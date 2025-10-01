الهام صالحی در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان طلا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره رقابت های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (چهارشنبه ۹ مهر) با برگزاری رقابت های روز پنجم در هند پیگیری شد.

در جریان رقابت های امروز، الهام صالحی در پرتاب نیزه کلاس F۵۴، موفق به کسب مدال طلا شد. این مدال طلا با رکورد ١٧.٠٦ که در پرتاب پنجم صالحی ثبت شد، به دست آمد.

این دومین مدال صالحی در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان اشت، او روز گذشته هم زر پرتاب وزنه صاحب مدال برنز شد.

تا پیش از این تیم پارادوومیدانی ایران در مسابقات قهرمانی جهان صاحب ۴ مدال شده بود. امیرحسین علیپور و مهدی اولاد در ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱ به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند. امان الله پاپی در پرتاب نیزه کلاس F۵۷ و الهام صالحی در پرتاب وزنه کلاس F۵۴ صاحب مدال برنز شدند.. علیرضا مختاری در پرتاب وزنه کلاس F۵۳ صاحب مدال نقره شد اما به خاطر اعتراض به پرتاب های او، مدالش پس گرفته شد.

همچنین ظفر ذاکر هم در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵ ششم شد. پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب کلاس F۳۲ پنجم شد.