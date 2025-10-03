  1. استانها
زارع‌زاده: ۲۰ اثر در سومین جشنواره تئاتر آئینی زیویه روی صحنه می‌روند

سقز- دبیر سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر آئینی، سنتی و آیین‌های نمایشی «زیویه» گفت: ۲۰ اثر در سومین جشنواره تئاتر آئینی زیویه که از ۱۶ مهرماه آغاز می‌شود، روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارع‌زاده صبح جمعه در آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر آئینی، سنتی و آیین‌های نمایشی «زیویه» اظهار کرد: این جشنواره از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در شهرهای سقز، صاحب، سنته و بانه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این دوره ۲۰ اثر نمایشی پذیرفته شده‌اند که طی چهار روز در چهار شهر منطقه به اجرا درمی‌آیند.

زارع‌زاده همچنین از پایان مرحله بازبینی آثار خبر داد و افزود: داوری بازبینی آثار این دوره را یونس صحرارو، بختیار احمدپور، سوران حسینی، مهدی صالحیار و امین صادقی بر عهده داشته‌اند.

دبیر سومین جشنواره تئاتر زیویه اضافه کرد: این جشنواره با هدف احیای آیین‌ها و سنت‌های نمایشی مناطق مختلف و ایجاد بستر تعامل فرهنگی میان هنرمندان محلی و منطقه‌ای برگزار می‌شود.

مراسم رونمایی از پوستر سومین دوره جشنواره «زیویه» با حضور معاون سیاسی، انتظامی و اجتماعی فرمانداری سقز، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر، مشاور دفتر نماینده سقز و بانه در مجلس، جمعی از مسئولان فرهنگی و هنرمندان در محل فرمانداری سقز برگزار شد.

