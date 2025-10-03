به گزارش خبرنگار مهر، امیر زارعزاده صبح جمعه در آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره منطقهای تئاتر آئینی، سنتی و آیینهای نمایشی «زیویه» اظهار کرد: این جشنواره از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در شهرهای سقز، صاحب، سنته و بانه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این دوره ۲۰ اثر نمایشی پذیرفته شدهاند که طی چهار روز در چهار شهر منطقه به اجرا درمیآیند.
زارعزاده همچنین از پایان مرحله بازبینی آثار خبر داد و افزود: داوری بازبینی آثار این دوره را یونس صحرارو، بختیار احمدپور، سوران حسینی، مهدی صالحیار و امین صادقی بر عهده داشتهاند.
دبیر سومین جشنواره تئاتر زیویه اضافه کرد: این جشنواره با هدف احیای آیینها و سنتهای نمایشی مناطق مختلف و ایجاد بستر تعامل فرهنگی میان هنرمندان محلی و منطقهای برگزار میشود.
مراسم رونمایی از پوستر سومین دوره جشنواره «زیویه» با حضور معاون سیاسی، انتظامی و اجتماعی فرمانداری سقز، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر، مشاور دفتر نماینده سقز و بانه در مجلس، جمعی از مسئولان فرهنگی و هنرمندان در محل فرمانداری سقز برگزار شد.
