به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر آئینی سنتی و آئین‌های نمایشی زیویه با معرفی دبیر جدید، وارد مرحله تازه‌ای از آماده‌سازی شد.

علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عصر شنبه طی حکمی «امیر زارع‌زاده» را به عنوان دبیر این دوره از جشنواره منصوب کرد.

جشنواره زیویه در سال‌های گذشته توانسته است با معرفی آثار برآمده از سنت‌های نمایشی، موسیقی محلی و آئین‌های اصیل ایرانی، جایگاه ویژه‌ای در میان هنرمندان تئاتر آئینی کشور پیدا کند.

سومین دوره این جشنواره نیز با حضور گروه‌های نمایشی از استان‌های مختلف منطقه غرب کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در مراسم معرفی دبیر جشنواره تأکید کرد: توجه به هنر آئینی و سنتی، فرصتی برای بازآفرینی فرهنگ غنی ایران زمین و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

دریایی ابراز امیدواری کرد که جشنواره زیویه بتواند در گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های هنری کردستان نقشی برجسته ایفا کند.

سومین جشنواره تئاتر آئینی سنتی زیویه قرار است در نیمه دوم سال جاری برگزار شود.