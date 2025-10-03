به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در استان ظفار، قراردادی برای اجرای اولین پروژه مسجد با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی که از جدیدترین تکنیک‌های ساخت‌وساز سازگار با محیط زیست استفاده می‌کند امضا شد. این قرارداد بخشی از طرح توسعه ساحلی در منطقه الدهاریز استان صلاله است.

این رویداد با حضور مروان بن ترکی آل سعید، استاندار ظفار برگزار و این قرارداد از سوی احمد بن محسن الغسانی، استاندار ظفار و مهندس یاسر بن سعید البرعمی، تأمین‌کننده مالی پروژه امضا شد. این پروژه توسط شرکت اینوتک عمان (Innotek Oman)، متخصص در فناوری‌های ساخت‌وساز چاپ سه‌بعدی، با همکاری شرکت معماری (Adi Architects) اجرا خواهد شد.

استاندار ظفار توضیح داد که این پروژه، چشم‌انداز استان ظفار را در توسعه نماهای شهری نوآورانه که منعکس‌کننده هویت اسلامی هستند و با آخرین روندهای پایداری شهری همگام هستند، نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد که این مسجد یک بنای برجسته معنوی، هنری و فرهنگی در ساحل الدهاریز در صلاله خواهد بود.

او افزود که به‌کارگیری فناوری چاپ سه‌بعدی به کاهش ضایعات مصالح و تسریع اجرا کمک می‌کند؛ علاوه بر این، عناصر پایداری مانند روشنایی طبیعی، انرژی تجدیدپذیر، استفاده از مصالح محلی مناسب برای آب و هوای ساحلی و کشت گیاهانی که در برابر شوری و باد مقاوم هستند را نیز در بر می‌گیرد. او بر اهمیت این ابتکار و نقش آن در ارتقای هویت شهری پایدار این استان تأکید کرد.

وی افزود که نمازخانه بیضی‌شکل دارای یک نورگیر در وسط این بنا است که از نور طبیعی استفاده می‌کند و سبک معماری نوآورانه‌ای دارد؛ در حالی که طراحی مناره از بادبان عمانی و مشعل سنتی عود الهام گرفته شده است و با نماد هلال اسلامی مزین می‌شود که هویت اسلامی را با حال و هوایی معاصر تجسم ببخشد.

پس از اتمام، انتظار می‌رود این مسجد یک نقطه عطف برجسته شهری و معنوی باشد که اصالت و مدرنیته را با هم ترکیب می‌کند و منعکس‌کننده جایگاه استان ظفار به عنوان یک مقصد پایدار و مدرن باشد که هویت فرهنگی خود را حفظ کرده و در عین حال با آینده همگام است