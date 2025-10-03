جاویدان: کشفیات قاچاق در هرمزگان به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسید 

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار علی اکبر جاویدان روز جمعه به مناسبت هفته نیروی انتظامی به تشریح برنامه‌ها، دستاوردها و چالش‌های پلیس پرداخت و با اشاره به اینکه قاچاق سوخت، احشام و کالاهای غیرمجاز تبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد؛ اظهار کرد: در مدت ۶ ماهه امسال ۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو شوتی و یکهزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی وانت و سنگین توقیف شده و بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ رأس دام زنده قاچاق کشف شده است.

وی با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه سوخت ادامه داد: تنها در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ میلیون لیترسوخت قاچاق در استان در حوزه انتظامی و دریابانی کشف شد و چندین باند سازمان‌یافته منهدم شد؛ توقیف شناورهای سنگین و خودروهای لوکس قاچاقچیان و تشکیل صدها پرونده قضایی از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

فرمانده انتظامی هرمزگان تصریح کرد: برخی خودروهای سوخت‌بر به بمب‌های متحرک تبدیل شده‌اند و در حوادث تلخ، تنها امسال ۶۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ برخورد پلیس در این حوزه قاطع و همراه با حمایت دستگاه قضایی است اما به دلیل سود سرشار قاچاق هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

فرمانده انتظامی هرمزگان همچنین با اشاره به عملیات‌های گسترده پلیس گفت: در شهر کُلاهی میناب تنها در یک طرح ۳۰۰ پرونده قاچاق تشکیل شد؛ خودروهای لوکس قاچاقچیان توقیف و حساب‌های میلیاردی آنان مسدود شد.

وی تصریح کرد: با حمایت دستگاه قضایی برخوردها جدی و بازدارنده است اما سود سرشار قاچاق سبب می‌شود که این معضل همچنان پابرجا بماند.