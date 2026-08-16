به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باید به مصاف یکدیگر بروند؛ دیداری که به عنوان دربی ۱۰۷ پایتخت شناخته می‌شود اما تاکنون زمان و مکان برگزاری آن به صورت رسمی اعلام نشده است.

در همین راستا باشگاه استقلال که طبق برنامه میزبان این دیدار خواهد بود، طی نامه‌ای رسمی درخواست خود برای برگزاری دربی در شهر اصفهان را به مسئولان مربوطه ارائه کرده است.

در شرایطی که هنوز محل برگزاری این مسابقه به صورت قطعی مشخص نشده، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز روز گذشته اعلام کرد که سرخ‌پوشان برای برگزاری این دیدار مشکلی ندارند و در هر ورزشگاهی که باشگاه استقلال به عنوان میزبان معرفی کند، آماده رویارویی با رقیب سنتی خود خواهند بود.

نکته قابل توجه اینکه برخلاف سال‌های گذشته، باشگاه استقلال به هیچ عنوان قصد ندارد دربی ۱۰۷ را در شهر اراک برگزار کند و در حال حاضر اصفهان جدی‌ترین گزینه برای میزبانی از این مسابقه حساس محسوب می‌شود.

با این حال، برگزاری دربی در اصفهان منوط به موافقت مراجع ذی‌ربط و تأیید نهایی مسئولان مربوطه خواهد بود و پس از طی شدن مراحل لازم، محل قطعی برگزاری این دیدار اعلام می‌شود.

به این ترتیب، در شرایطی که دو تیم باید در هفته پنجم لیگ برتر مقابل یکدیگر قرار بگیرند، اصفهان در حال حاضر گزینه اصلی میزبانی دربی ۱۰۷ است و باید منتظر تصمیم نهایی مسئولان برای مشخص شدن محل برگزاری این مسابقه ماند.