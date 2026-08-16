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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

۴ سارق و یک مالخر به ۱۳ فقره سرقت مغازه در کرمانشاه اعتراف کردند

۴ سارق و یک مالخر به ۱۳ فقره سرقت مغازه در کرمانشاه اعتراف کردند

کرمانشاه - رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری چهار سارق و یک مالخر و کشف ۱۳ فقره سرقت مغازه در شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شکرالله کدیوریان از دستگیری چهار سارق و یک مالخر و کشف ۱۳ فقره سرقت مغازه در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مغازه‌های شهروندان کرمانشاهی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات شبانه‌روزی، موفق به شناسایی چهار سارق حرفه‌ای شدند و متهمان را طی چند عملیات دستگیر کردند.

کدیوریان تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و انجام تحقیقات، به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت مغازه در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، یک مالخر نیز دستگیر شد و تعداد قابل توجهی از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در پایان گفت: برای متهمان پرونده تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

کد مطلب 6918181

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