سردار رادان: پلیس حامی قوی امنیت و تولید در اقتصاد کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر،نشست تخصصی پلیس با اندیشمندان و نخبگان اقتصادی کشور با حضور سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در سالن شهدای انتظامی ستاد فراجا برگزار شد.

سردار رادان در این نشست تخصصی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت بویژه شهیدان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: با افتخار سفیر شهیدان احمد رضا رحمتی و هادی میرآبادی هستم؛ یاد و خاطره همه شهیدان را گرامی می داریم.

وی با طرح این سوال که آیا دشمنی ها، توطئه ها و شیطنت های دشمنان برای امروز و دیروز و آینده است، بیان کرد: سبک و شیوه مدیریتی، ما را به سمتی از تجربه، علم و عمل برده که بتوانیم پتانسیل های مختلف را در سناریوهای مختلف اجرایی کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: نظام و مسائلی در حوزه اقتصادی وجود دارد که در کوتاه مدت قابل حل است؛ در مصادق می توان گفت با تشکیل «کارگروه های تخصصی» می توان این مسائل را احصا و در کوتاه ترین مدت حل و فصل و مرتفع کنیم که البته «تدبیر»، لازمه عمل در این نگاه و رویکرد است.

سردار رادان وظیفه پلیس را تامین امنیت حداکثری در حوزه اقتصادی و حمایت از فعالان اقتصادی دانست، افزود: اما وظیفه شما فعالان اقتصادی نیز حمایت و پشتیبانی و کمک به مردم برای شوک ایجاد نکردن در حوزه های اقتصادی است.

فرمانده کل انتظامی مطرح کرد: همدلی حداکثری میان فعالان اقتصادی برای پشتیبانی تمام قد از اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است، اطمینان می دهم؛ در مجموعه پلیس امنیت اقتصادی کشور جز حمایت در مسیر اقتصاد و تولید صحیح هیچ وظیفه ای نداریم.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: وظیفه ما تسهیل گری در مسیر فعالیت صحیح شما عزیزان و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان است و قطعا از همه ظرفیت ها در این باره بهره می گیریم.

گفتنی است؛ در این نشست تخصصی، فعالان و نخبگان اقتصادی با سردار رادان گفتگو و مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.