  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

بازگشت ۲ میلیارد ریال به مالباخته خوزستانی با اقدام پلیس فتا

بازگشت ۲ میلیارد ریال به مالباخته خوزستانی با اقدام پلیس فتا

اهواز ـ رئیس پلیس فتای استان خوزستان از واکنش سریع مرکز فوریت‌های سایبری در عودت وجه شهروند مالباخته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: شهروندی با مراجعه به پلیس فتا خوزستان ادعا کرد که طی تماس تلفنی مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی، اطلاعات بانکی ارسال کرده که مبلغ ۲ میلیارد ریال از حساب وی سرقت شده است.

وی افزود: با اقدام سریع کارشناسان فوریت‌های سایبری پلیس فتا و پس از هماهنگی قضایی، حساب بانکی مقصد مسدود شد و اقدامات لازم جهت عودت وجه به حساب مالباخته، از طریق مبادی قانونی در حال پیگیری است.

رئیس پلیس فتا خوزستان توصیه کرد: هر گونه تماس تلفنی از سرشماره های شخصی، به بهانه برنده شدن در مسابقات، جشنواره و ... و درخواست اطلاعات حساب بانکی و کد پیامک شده با هدف کلاهبرداری و سرقت است.

کد خبر 6609947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها