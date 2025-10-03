بازگشت ۲ میلیارد ریال به مالباخته خوزستانی با اقدام پلیس فتا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: شهروندی با مراجعه به پلیس فتا خوزستان ادعا کرد که طی تماس تلفنی مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی، اطلاعات بانکی ارسال کرده که مبلغ ۲ میلیارد ریال از حساب وی سرقت شده است.

وی افزود: با اقدام سریع کارشناسان فوریت‌های سایبری پلیس فتا و پس از هماهنگی قضایی، حساب بانکی مقصد مسدود شد و اقدامات لازم جهت عودت وجه به حساب مالباخته، از طریق مبادی قانونی در حال پیگیری است.

رئیس پلیس فتا خوزستان توصیه کرد: هر گونه تماس تلفنی از سرشماره های شخصی، به بهانه برنده شدن در مسابقات، جشنواره و ... و درخواست اطلاعات حساب بانکی و کد پیامک شده با هدف کلاهبرداری و سرقت است.