عبادی: توسعه مدارس بهیاری متوقف می‌شود

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از توقف جغرافیایی توسعه مدارس بهیاری خبر داد و گفت: تمرکز بر کیفیت آموزش و بهره‌وری، بهتر از صرف هزینه و منابع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در جلسه بررسی چالش‌های بهیاری که با حضور رئیس سازمان نظام پرستاری، نماینده معاونت آموزشی، معاون مدیرکل آموزشهای فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و جمعی از نمایندگان بهیاران برگزار شد، اعلام کرد که تصمیم برای توقف توسعه مدارس بهیاری با تدبیر وزیر بهداشت و با هماهنگی و تصمیم سه معاونت پرستاری، درمان و آموزش اتخاذ شده است.

وی همچنین از اختصاص بورسیه و جذب فارغ‌التحصیلان بومی بهیاری در رشته پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی در مناطق کم‌برخوردار خبر داد و گفت: فارغ‌التحصیلان این مناطق با مجوز معاونت آموزش از سازمان سنجش، پس از گذراندن آزمون داخلی و تطبیق واحدهای دوره بهیاری، می‌توانند مقطع کارشناسی پرستاری را سپری کرده و در دانشگاه‌های محل زندگی خود به استخدام درآیند. این اقدام محدود به بومیان مناطق سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان خواهد بود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: به زودی پیش‌نویس برنامه درسی ارتقا گروه بهیاری به کارشناسی پرستاری آماده شده و در شورای عالی برنامه‌ریزی تصویب خواهد شد تا مسیر آموزش بهیاری به‌صورت علمی و استاندارد ادامه یابد.

