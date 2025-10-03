رئیس جدید اداره برق معمولان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، «محسن هاشمی فرد» بهعنوان رئیس اداره برق شهرستان معمولان منصوب شد.
پیشازاین «علی محمودی» پیش از هشت سال ریاست اداره برق شهرستان معمولان را عهدهدار بود.
خرمآباد - «محسن هاشمی فرد» بهعنوان رئیس جدید اداره برق شهرستان معمولان معرفی شد.
