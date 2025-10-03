  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

رئیس جدید اداره برق معمولان معرفی شد

خرم‌آباد - «محسن هاشمی فرد» به‌عنوان رئیس جدید اداره برق شهرستان معمولان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، «محسن هاشمی فرد» به‌عنوان رئیس اداره برق شهرستان معمولان منصوب شد.

پیش‌ازاین «علی محمودی» پیش از هشت سال ریاست اداره برق شهرستان معمولان را عهده‌دار بود.

