امام جمعه محی آباد: دولت شرایط فرزند آوری را برای جوانان تسهیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی خجسته، در خطبه های نماز جمعه محی آباد گفت: کاروان صمود گامی برای صعود انسانیت است و رسالت واقعی این کاروان تاثیر گذاری بر افکار عمومی جهان و بیدار کردن نفوس خفته و گرفتار دنیا می باشد.

وی افزود: این کاروان به مانند کاروان عاشورای حسینی دارد صدای مظلومیت مردم غزه را به دنیا مخابره می کند و چه حصر غزه را بشکند چه نشکند پیروز است.

وی با اشاره به تصویب مقررات جهانی cft و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این تصویب بحث هایی را به دنبال داشته که چرا تصویب در شرایط فعال شدن اسنپ بک و بازگشت تحریم‌ها بوده است.

خجسته، افزود: تصویب این مقررات در شرایط کنونی به دلیل فشارهای بین‌المللی است، زیرا حتی کشورهای همکار مانند چین، برزیل، هند و روسیه به دلیل پیوستن به این کنوانسیون، همکاری با ایران را با مشکل مواجه کرده‌اند.

امام جمعه محی آباد با اشاره به هجرت حضرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس در سال ۱۳۵۷ گفت: هجرت حضرت امام (ره )آخرین حرکت در جهت پیروزی انقلاب اسلامی و شکست رژیم پهلوی بود و امام از فرصت بدست آمده پیام اسلام را به دنیا مخابره کرد و توانست افکار جهانی را در اختیار جبهه انقلاب بگیرد و گام مهمی در جهت پیروزی انقلاب بردارد.

وی با اشاره به روز نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی ما باید در کنار اقتدار و احترام، سرعت عمل داشته باشد تا مجرمین و جنایتکاران فرصت عرض اندام نداشته باشند.

حجت الاسلام خجسته، با اشاره به در پیش رو بودن سالگرد حماسه طوفان‌الاقصی و روز جهانی حماسه فلسطین افزود: طوفان الاقصی ثمره ده ها سال جنایت و آدم کشی رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی است و نشان داد همیشه تاریخ باید در مقابل ظالم ایستاد.

امام جمعه محی آباد با اشاره به روز جهانی کودک گفت: مسأله فرزند آوری جدی است و جوانان باید با توکل به خدا وارد عرصه جهاد فرزند آوری شوند و دولت کار را برای آنها تسهیل کند.