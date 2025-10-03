اجتماع مهدوی کرمانشاه با حضور استاد متوسل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مهدوی استان کرمانشاه روز جمعه در مسجد پیامبر اعظم (ص) واقع در انتهای بلوار شهدای رحمانپور و با حضور پرشور فعالان و مربیان حوزه مهدویت برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین استاد متوسل، مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کشور همراه بود، مباحثی پیرامون معارف مهدوی، وظایف منتظران در عصر غیبت و راهکارهای تقویت جریان مهدوی در جامعه اسلامی مطرح و تبیین شد.

حجت‌الاسلام متوسل در این برنامه ضمن اشاره به جایگاه انتظار در فرهنگ شیعی، بر لزوم هم‌افزایی میان فعالان فرهنگی و مذهبی برای گسترش آموزه‌های مهدوی تأکید کرد و گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی معارف اهل‌بیت (ع) و انتقال صحیح آن به نسل جوان است.

وی افزود: بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در سال‌های اخیر تلاش کرده است با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در سطح ملی، بستری برای تقویت باورهای مهدوی در میان اقشار مختلف جامعه فراهم آورد و حضور فعالان و مربیان در چنین اجتماعاتی می‌تواند به گسترش و تعمیق این حرکت یاری رساند.

این اجتماع با حضور فعالان فرهنگی، مذهبی و مردمی استان کرمانشاه برگزار شد و به‌عنوان زمینه‌ای برای تبادل نظر و هم‌افزایی در مسیر تعمیق فعالیت‌های مهدوی مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت.